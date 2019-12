Hart voor Den Haag eist voorzittersrol vertrouwenscommissie benoeming burgemeester

Den Haag heeft een nieuwe burgemeester nodig omdat de vorige, Pauline Krikke, in oktober haar functie neerlegde. Dat besluit nam ze na de uitkomsten van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de vonkenregen tijdens de afgelopen jaarwisseling op Scheveningen. Na haar vertrek is Johan Remkes aangesteld als waarnemend burgemeester van Den Haag. Hij blijft tot uiterlijk 1 juli 2020 als waarnemer.

Omdat het minstens een half jaar duurt voordat een procedure voor het benoemen van een burgemeester is afgerond, zou in januari 2020 het opstellen van een profielschets - het begin van een procedure - eigenlijk al moeten beginnen.

'Haagse traditie dat grootste partij voorzitter levert'

'Het is traditie in Den Haag dat de grootste partij de voorzitter van de vertrouwenscommissie levert', stelt De Mos, die fractievoorzitter van de grootste partij in de Haagse raad is. 'Toevallig heb ik afgelopen maandag Chris van der Helm, de voorzitter van het presidium (dagelijks bestuur van de gemeenteraad red.), een mail gestuurd dat wij die commissie graag in januari gaan leiden. Het is nu tijd dat we in januari naar een vertrouwenscommissie toe werken. Ik neem aan dat de zeven grootste partijen daar in zitten. We hopen dat het onder aanvoering kan van een Hart voor Den Haag-raadslid.'

De vertrouwenscommissie die over de benoeming van burgemeester Krikke ging, stond onder leiding van Rachid Guernaoui, destijds raadslid van D66, maar later overgestapt naar Hart voor Den Haag/Groep de Mos. D66 was in die tijd de grootste partij in de Haagse gemeenteraad en Guernaoui was voorzitter van het dagelijks bestuur van de gemeenteraad.

'We hebben nog een profielschets'

Chris van der Helm is nu voorzitter van het presidium en zou om die reden ook de voorzitter van de vertrouwenscommissie kunnen worden. De Mos zei daarover: 'Het mag, maar doorgaans levert de grootste partij de voorzitter. Dat was toen D66. Of ik dat moet zijn is helemaal niet belangrijk, maar er moet in elk geval een Hart voor Den Haag-raadslid voorzitter worden van de vertrouwenscommissie.'

Volgens Guernaoui, die samen met De Mos te gast was in talkshow FRITS!, kan de voorzitter van de vertrouwenscommissie meteen aan de slag. 'We hebben nog een profielschets die niet zo oud is, dus volgens mij kan je die zo overnemen. De draaiboeken liggen klaar, dus dan kan het redelijk snel. En dan krijgen we een burgemeester die echt hart voor Den Haag heeft.' In de profielschets staat beschreven naar wat voor soort burgemeester de gemeenteraad op zoek is.

De Mos zou zich graag opgeven voor burgemeesterschap

De Mos: 'Het blijft ook belangrijk dat de burgemeester de stad van binnen en van buiten kent. Daarom is het jammer dat er geen gekozen burgemeester is, want dan had ik mij graag opgegeven.'

