De Mos: 'Gemeente moet opnieuw om tafel met Duindorp om vreugdevuur mogelijk te maken'

In de Haagse wijk Duindorp is het al een aantal dagen onrustig sinds bekend is dat het vreugdevuur niet door kan gaan. De organisatie kan niet aan de gestelde eisen voldoen die benodigd zijn om het vreugdevuur door te laten gaan. Het programma van eisen is ontstaan nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid dit had geadviseerd, nadat het afgelopen jaarwisseling misging bij het vreugdevuur van Scheveningen. Veel Scheveningers hadden schade door de ontstane vonkenregen. Na de uitkomsten van het rapport van de Onderzoeksraad stapte burgemeester Pauline Krikke op.

De Mos vindt het onverstandig dat de vuren nu niet door kunnen gaan. 'Die vuren zijn ontstaan vanwege het feit dat het onrustig was in de wijken. Dat was de hele reden van die vuren. Dus het is heel dom om die te schrappen.'

'Als je het samen had gedaan, was het nu rustig'

De Onderzoeksraad adviseerde ook om het evenement vergunningplichtig te maken. De bouwers liepen vervolgens tegen muren op, betoogt De Mos. 'Je had er desnoods een evenementenorganisatie tussen kunnen zetten die het had kunnen managen. Je had het met de bouwers samen moeten doen, in plaats van wat burgemeester Krikke deed vanaf nieuwjaarsdag, alleen maar naar de bouwers wijzen.'

De Mos: 'Als je het samen had gedaan, dan had je nu een stapel van tien meter, de brandweer had de boel aangestoken, je had een bewonersevenement en dan was het nu rustig in de wijk.'

'Het kan alsnog'

Volgens De Mos kunnen de vreugdevuren nog steeds doorgang vinden, als de gemeente weer om de tafel gaat met de bouwers. Als je een avond gaat zitten met die bouwers en je maakt heldere afspraken, dan is het in een avond geregeld.' Zijn oproep aan waarnemend burgemeester Johan Remkes: 'Als die kijkt - en ik weet dat hij naar FRITS! kijkt - het kan alsnog.'

LEES OOK: 'Duindorpse sleutelfiguren kunnen rust terugbrengen in de wijk'