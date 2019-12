Remkes: er is niet buitenproportioneel veel fout bij politie

Remkes reageerde daarmee dinsdagmiddag tijdens een debat op een klacht van twintig maatschappelijke organisaties en migrantengroeperingen dat de politietop niet ingrijpt, terwijl sprake zou zijn van 'structurele misstanden' bij de politie. Vooral mensen met een migratieachtergrond zouden daarvan de dupe zijn. Naar aanleiding van die brief zeggen ook Haagse Stadspartij, Islam Democraten en Nida in de Haagse gemeenteraad het vertrouwen op in de top van de politie.

Maar volgens de burgemeester is daar geen sprake van. Een groot deel van de klachten van de organisaties ging over zaken die inmiddels al lang zijn afgehandeld, bijvoorbeeld door de politie zelf of de Nationale Ombudsman. Mocht er wel reden voor zijn, dat zou de politietop ook niet aarzelen iets aan de problemen te doen, aldus Remkes. 'Als iets niet door de beugel kan, moet worden opgetreden. Er is bij de politie geen plek voor intimidatie, discriminatie en ander wangedrag. Er worden dan ook wel degelijk maatregelen genomen. Van wegkijken is geen sprake.'

Onafhankelijk onderzoek

Voorafgaand aan het debat in de gemeenteraad kwamen diverse critici van de politie inspreken. Zo vertelde een woordvoerder van Controle Alt Delete (dat zich onder meer inzet tegen etnisch profileren) dat er een onafhankelijk en open onderzoek naar de politie moet komen. En dan vooral naar de agenten van bureau Hoefkade in Den Haag.

Een andere inspreker vertelde dat hij onterecht was aangehouden en dat agenten toen 'elkaar dekten' om te voorkomen dat de ware toedracht naar buiten kwam. 'Het vertrouwen in de rechtstaat kan alleen in stand blijven als de rotte appels worden aangepakt.'

Structureel probleem

Ook bij diverse politiek partijen zijn er zorgen over de situatie bij de politie. Volgens PvdA-raadslid Mikal Tseggai komen daarover nu zoveel signalen binnen dat er sprake lijkt van een structureel probleem. En volgens Nur Icar van de Islam Democraten krijgen te veel mensen te maken met de 'duistere kant' van de politie.

Andere partijen als Hart voor Den Haag, CDA, PVV en ChristenUnie/SGP vinden de kritiek op de politie te ver gaan. 'Wij hebben er nog wel vertrouwen in', aldus Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag. Sebastian Kruis van de PVV voegde daaraan toe dat hij het vreemd vindt dat linkse partijen wel achter de politie staan als die moet optreden in Duindorp en niet als er hard wordt opgetreden in de Schilderswijk.

Afspiegeling

Remkes erkende wel dat er nog veel moet gebeuren voordat de politie een afspiegeling is van de maatschappij. 'Maar dat geldt niet alleen voor de politie, maar voor veel organisaties.' Toch is het volgens hem van groot belang dat de politie wel diverser wordt. 'De bevolking dient zich erin te kunnen herkennen en het stelt de politie in staat om effectiever op te kunnen treden.'

De waarnemend burgemeester veroordeelde wel het optreden van Haagse Stadspartij, Islam Democraten en Nida. Hij vindt dat die partijen te vroeg waren met het afstand nemen van de politieleiding. 'Dat is de wereld op z’n kop. In plaats van dat ze eerst het debat van vandaag afwachten en dan hun conclusies trekken, beginnen ze met het opzeggen van het vertrouwen. Dat is niet zorgvuldig, komt volledig uit de lucht vallen en is ongerijmd.'

Gestraft

Ook de chef van de politie-eenheid Den Haag, Paul van Musscher, verdedigde zijn mensen. Volgens hem wordt hard opgetreden tegen agenten die over de schreef gaan. Zo werden er nog deze week tien politiemensen van bureau Hoefkade gestraft. Maar ook volgens hem is zijn organisatie niet structureel fout.

