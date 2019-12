Celstraffen geëist tegen leden illegale Haagse gokbende

De vijf verdachten boden deelnemers de mogelijkheid om zowel via internet, sms als via speciale voetballijsten in Haagse horecagelegenheden te gokken op voetbalwedstrijden. Spelers kregen een virtueel speeltegoed en konden hun gokschuld achteraf afrekenen. 'Deze manier van gokken week af van de gebruikelijke manier van gokken op websites, waarbij de speler zichzelf registreert, transacties per bankrekening plaatsvonden en een speler zich diende te legitimeren indien hij een bedrag wilde ontvangen', zo legde de officier van justitie tijdens de rechtszaak uit.

Door deze manier van gokken werd gokverslaving in de hand gewerkt, betoogde de officier. 'Je had niet zo goed door dat je geld inzette.' Volgens het OM heeft de organisatie hierdoor meerdere slachtoffers gemaakt. Zo had een van de deelnemers nadat hij tienduizenden euro's had verloren aan de organisatie gevraagd om uitgesloten te worden van deelname. Hier werd geen gehoor aan gegeven. 'Ja, zo moeten we ze hebben, dat zijn de mooiste', spraken de verdachten over dit slachtoffer in de gesprekken die de FIOD had opgenomen. 'De verdachten spraken over gokverslaafden die ze konden uitknijpen als sinaasappelen.'

Invallen in Rijswijk en Den Haag

De hoofdverdachte in deze zaak is de 45-jarige Hagenaar Daniël van 't H., die ondertussen naar Cyprus is verhuisd. Het onderzoek naar de illegale gokpraktijken begon al in 2015, nadat justitie uit Duitsland een tip had gekregen dat de man in Cyprus in 2008 en 2009 betrokken zou zijn bij matchfixing, waaronder ook wedstrijden in Nederland. In het onderzoek deed de FIOD invallen in twee woningen in Rijswijk, een in Den Haag en een in Hilversum. Daarnaast werd ook een bedrijfspand in Den Haag doorzocht. Bij de invallen werd onder meer beslag gelegd op auto's, luxe goederen en 100.000 euro contant geld.

Het OM kon matchfixing niet bewijzen, maar stuitte wel op aanzienlijke illegale gokpraktijken. Volgens het OM blijkt dat de organisatie tussen 2001 en 2015 al 1,3 miljoen euro aan zichtbare commissies heeft verdiend. 'Het lijkt me duidelijk dat dit een pooltje in een vriendenclub rond het WK voetbal ver overtreft', vertelde de officier. 'De schaal, de omvang en de winsten zijn gigantisch te noemen, de romantiek is in geen velden of wegen te bekennen: dit is geld verdienen over de rug van een ander.'

Belastingfraude en witwassen

Om de illegale gokpraktijken te verhullen heeft de organisatie zich volgens het OM ook schuldig gemaakt aan belastingfraude en witwassen. 'In het dossier zitten vele valse stukken en de vele mensen die daarbij betrokken zijn, alles ter maskering van de illegaliteit die erachter zit. Om de inkomsten uit de gokpraktijken te verhullen zouden de verdachten valse documenten hebben opgemaakt, zoals valse arbeidsovereenkomsten, werkgeversverklaringen, brieven en salarisspecificaties en facturen', verklaarde de officier.

Tegen Van 't H. werd hiervoor een gevangenisstraf van dertig maanden geëist. De 38-jarige Vincent de W. uit Leidschendam is volgens het OM de rechterhand van de hoofdverdachte. Hij zorgde er voor dat honderden mensen konden gokken op de verschillende voetbalwedstrijden. De officier eiste hiervoor, net als voor een andere agent, een celstraf van twintig maanden. Ook de vrouw van de hoofdverdachte speelde een rol in de organisatie. Volgens het OM stelde zij de facturen op. Tegen haar eiste de officier een celstraf van zes maanden. De laatste verdachte speelde een kleinere rol binnen de organisatie en het OM wil dat hij een werkstraf van 240 uur krijgt, aangevuld met een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden.

Chantage

De strafeis viel mede zo hoog uit door de manier waarop de schulden werden geïncasseerd. 'Dat waren geen prettige methoden', zo betoogde de officier. Zo zouden ze een bekende oud-profvoetballer hebben gechanteerd met zijn gokschuld. 'Er werden gesprekken opgenomen, waarna het slachtoffer te horen kreeg dat hij en zijn manager mochten kiezen naar welke pers er gelekt zou worden: RTL Boulevard, Shownieuws of Evert Santegoeds.'

Maandag stonden nog drie andere mannen terecht in deze rechtszaak. Volgens het OM hebben zij de criminele organisatie ondersteund door het opstellen van valse facturen en arbeidsovereenkomsten, maar maakten ze zelf geen deel uit van de organisatie. Onder deze drie verdachten zaten twee mannen uit Den Haag, waaronder de vader van De W. Het OM eiste tegen deze twee Hagenaars werkstraffen van 240 uur. De rechter doet naar verwachting op 20 december uitspraak.

