Hefbrug Waddinxveen zaterdag afgesloten voor extra inspectie

De hefbrug bij Waddinxveen is zaterdag de hele dag afgesloten voor een extra inspectie. De provincie Zuid-Holland gaat de constructie nog een keer bekijken met een mobiele kraan. Tussen 8.00 uur en 17.00 zal het verkeer om moeten rijden via Boskoop of Gouda.

De extra inspectie volgt op de problemen met de hefbrug in Boskoop. Deze werd in oktober afgesloten omdat deze in dreigde te storten. In Alphen aan den Rijn en Waddinxveen staan vergelijkbare bruggen, waardoor de provincie deze ook aan extra inspecties wil onderwerpen. Eerder gebeurde dit al met camera's, maar zaterdag volgt in Waddinxveen nog een extra onderzoek aan de heftorens van de brug. Hiervoor wordt een mobiele kraan gebruikt die aan beide kanten van de torens kan staan.

Het wegverkeer zal tijdens de afsluiting worden omgeleid over de Coenecoopbrug of de hefbrug Boskoop. Fietsers en voetgangers kunnen met een pontje naar de overkant. Voor de scheepvaart gaat de brug van 11.00 tot 11.30 uur een keer open, maar verder kunnen zij tijdens de werkzaamheden niet onder de brug door.

Alphen aan den Rijn

De extra inspectie aan de hefbrug in Alphen aan den Rijn vond afgelopen zondag plaats. Uit de eerste conclusies blijkt dat er wel roest is aangetroffen, maar dat dit niet tot gevaar leidt. De roestvorming wordt in 2026 bij het eerstvolgende grote onderhoud aangepakt. De verwachting is dat de provincie dinsdag de voorlopige resultaten van de inspectie in Waddinxveen binnenkrijgt.