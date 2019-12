Enorme stijging aantal meldingen van brandjes in december

Het is de afgelopen dagen onrustig in Den Haag, vooral vanwege de vele brandjes. Dit jaar is er een enorme stijging van het aantal meldingen van brandjes in de stad, ten opzichte van voorgaande jaren. 'Dat heeft ook te maken met de ontevredenheid over het afgelasten van de vreugdevuren door de gemeente', zegt een woordvoerder van burgemeester Johan Remkes.

De cijfers liegen er niet om. Wie naar de meldingen kijkt, ziet in de periode 1 tot en met 4 december een grote stijging ten opzichte van diezelfde periode in de voorgaande jaren.

Vergelijken we 2019 met 2017 en 2016, dan zien we op 1 december 2019 een totaal van 14 brandjes in de openbare ruimte tegenover 3 in 2017 en 2 in 2016. Met 2018 kon geen vergelijking gemaakt worden, omdat de cijfers van dat jaar niet bekend zijn.

2019 een totaal van 14 brandjes in de openbare ruimte tegenover 3 in 2017 en 2 in 2016. Met 2018 kon geen vergelijking gemaakt worden, omdat de cijfers van dat jaar niet bekend zijn. Op 2 december 2019 waren er volgens de meldingen 16 brandjes, tegenover 1 in 2017 en 2 in 2016.

2019 waren er volgens de meldingen 16 brandjes, tegenover 1 in 2017 en 2 in 2016. De grootste stijging is te zien op 3 december . Dit jaar waren er maar liefst 70 meldingen, tegenover 1 in 2017 en 0 in 2016.

. Dit jaar waren er maar liefst 70 meldingen, tegenover 1 in 2017 en 0 in 2016. Ook gisteren, woensdag 4 december 2019, had de brandweer te maken met 37 meldingen. De jaren ervoor waren er op die dag 0 meldingen in 2017 en 2 in 2016.

'Het feit dat de gemeente geen vergunning geeft voor vreugdevuren heeft daar zeker mee te maken', aldus de woordvoerder van burgemeester Remkes. Dat de vreugdevuren niet door kunnen gaan, werd dinsdag bekend. Die dag is het aantal brandjes dan ook aanzienlijk het hoogst. Maar ook voor de bekendmaking van het nieuws door burgemeester Remkes was het al onrustig in de stad. Zo braken er rellen uit in Duindorp en werden er ook meerdere brandjes gesticht.

Gericht op gemeente-eigendom

'De ongeregeldheden begonnen al eerder, omdat het toen al duidelijk werd dat het heel lastig zou worden voor de organisaties van de vreugdevuren.' Volgens de woordvoerder zie je dat ook wel terug in het soort branden en vernielingen. 'Het richt zich vooral op gemeente-eigendom zoals prullenbakken die in brand worden gestoken of bushokjes die kapot worden gemaakt.'

Tijdens de ongeregeldheden voor de bekendmaking van het afgelasten van de vreugdevuren, waren er brandjes in Duindorp zelf. Toch vond het gros van de brandjes buiten Duindorp plaats, vooral tijdens de piek op 3 december. Toen had de politie de wijk volledig afgezet.

'Brandweer kan het aan'

Het zijn vooral kleine brandjes, zegt de woordvoerder van Remkes. 'Hier en daar zijn er grotere branden geweest, zoals een ondergrondse restafvalcontainer die flink in brand stond.' Ook werden er een aantal voertuigen in brand gestoken. Zo werd dinsdagavond een scooter in brand gestoken en woensdagavond ging een Canta in vlammen op.

Ondanks dat het drukke dagen zijn voor de brandweer, kunnen ze volgens de woordvoerder van de gemeente het werk aan. 'Het is hun kerntaak, het vraagt extra inzet maar er zijn voldoende manschappen om dit op te vangen.' Daarbij komt dat de brandweer niet op iedere melding af hoefde te gaan. 'Bij sommige meldingen ging het om een prullenbak die geblust kon worden door een emmertje water er in te gooien. Daar hoeft de brandweer dan niet heen.' Ook zijn er volgens de woordvoerder geen grote incidenten geweest: 'De brandweer heeft geen enkele keer met gillende sirenes door de stad hoeven rijden.'