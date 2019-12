Twaalf jaar cel voor doden huisgenoot

Een 36-jarige Pool is veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het doden van zijn twee jaar jongere huisgenoot. Dat is dezelfde straf die het Openbaar Ministerie twee weken geleden had geëist. Het slachtoffer werd tijdens een avondje wodka drinken zo zwaar mishandeld dat hij daaraan overleed.

Het gebeurde in een huis aan de Weeshuisbaan in Bodegraven, vorig jaar juni. Beide mannen zouden ruzie hebben gekregen tijdens een drinkgelag. 'De verdachte is zeer gewelddadig tekeer gegaan', aldus de rechtbank. De tengere Kamil kreeg een paar flinke klappen en daarna zette dader Grzegorz K. een vuilnisbak op zijn hoofd. K. ging daarna naar vrienden in een andere woning om daar verder te drinken en drugs te gebruiken. Toen hij terugkwam heeft hij het slachtoffer nog een keer grof mishandeld. Daarom eiste justitie twaalf jaar.

De rechtbank meent dat K. zich schuldig heeft gemaakt aan 'twee momenten van excessief geweld'. 'Hij heeft het slachtoffer hulpeloos en gewond achtergelaten tussen het vuil. Het slachtoffer moet zwaar hebben geleden.' Toen K. 's ochtends vroeg thuiskwam is hij over het verminkte hoofd en lichaam van het slachtoffer heen gestapt en gaan slapen.

Respectloos

'De verdachte is op zeer respectloze wijze omgegaan met zijn huisgenoot', aldus de rechtbank Onderzoek wees naderhand uit dat het slachtoffer onder meer een gebroken kaak en een gebroken neus had. Het fysieke geweld had geleid tot interne bloedingen en zuurstoftekort bij het slachtoffer. 'Het letsel was immens', aldus de rechtbank.

K. ontkent dat hij 's nachts is teruggegaan voor de tweede mishandeling. Wel probeerde hij dezelfde dag met de bus naar Polen te vluchten, maar de politie wist dat te voorkomen.

