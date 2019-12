Plan voor vleesloze dag Haagse ambtenaren leidt tot 'dichtbattle' in gemeenteraad

Het mogelijk invoeren van een dagje vegetarisch eten in het bedrijfsrestaurant van de gemeente Den Haag heeft geleid tot een 'dichtbattle' in de Haagse gemeenteraad.

Aanleiding is een voorstel van wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) om het vegetarisch eten door ambtenaren te stimuleren, door dit aan te bieden binnen de gemeentelijke bedrijfsrestaurants en op bijeenkomsten die de gemeente organiseert. Zo ligt in het bedrijfsrestaurant iedere dag 'een ruim vegetarisch aanbod' en wordt iedere tweede donderdag van de maand (de zogeheten Groene donderdag) het aanbod van producten in het bedrijfsrestaurant bijna helemaal vegetarisch. Op dierendag worden alleen nog vegetarische producten aangeboden.

Dat voorstel gaat VVD-raadslid Chris van der Helm veel te ver. Hij vindt dat 'keuzevrijheid' het uitgangspunt moet zijn. 'Ook in huize Van der Helm spettert wel eens een groenteburger of vegakip in de pan. Maar dat is omdat wij daar voor kiezen, niet omdat we daartoe gedwongen worden. Het moet een vrije keuze blijven, Hagenaars kiezen zelf wat ze eten. De broodjes ham, vis en vega kunnen gewoon naast elkaar liggen.'

Haagse horeca

Ook een plan van Van Tongeren om te stimuleren dat de Haagse horeca op de menukaart vegetarische producten wat meer onder de aandacht gaat brengen, vindt Van der Helm te ver gaan. 'Horecaondernemers zijn heel goed in staat zijn zelf te kiezen wat ze op de menukaart zetten. De gemeente heeft geen rol zich te bemoeien met menukaarten. De ondernemer kan heel goed zelf bepalen wat zijn gasten lekker vinden', aldus het liberale raadslid, dat vreest dat de wethouder 'dönerdienders of schnitzelsurveillanten' de straat op wil sturen. En omdat het 5 december is, verpakte hij die boodschap ook nog in een gedicht:

Dit gedicht gaat over Liesbeth;

zij houdt van groen, dieren en de vegakroket.

Dat is haar goed recht;

ieder mag tenslotte kiezen wat hij eet of zegt.

Toch vond de Sint haar Haagse plan wel heel maf;

wat een maatregelen, hij stond paf

Het begint met voedselverspilling, een goed idee;

want structureel weggooien, daarmee is niemand tevree.

Maar vervolgens komt de duvel uit de doos;

want ze zet ineens vlees ook op de lijst met NO's.

Dus gaat de gemeente bepalen;

wat ik nog tussen mijn kiezen mag vermalen

Vlees is blijkbaar eng;

zegt onze GroenLinks wethouder streng.

Als het aan haar ligt;

wordt vegetarisch eten zelfs helemaal verplicht.

Geen stukje vlees of vis meer op ons bord;

waar soja, tofu en droge gort.

En mensen die stiekem toch een stukje vlees eten?

Nou, die zullen het dan weten.Want dan paraderen de döner en durumdienders door de straat;

die geven je een uitbrander en verplicht vlees celibaat.

Worstenwouten, schnitzelsurveillanten, karbonadecontroleurs,

Ossenworstopzichters, hamburgerhermandad en inktvisringeninspecteurs;

naar de wens van GroenLinks zeuren ze de vleeseters helemaal beurs.

En oh wee als je er tegenin gaat;

dan is het een enkeltje rollade rechter, die bestaat.

Ga niet langs start, maar naar het gevang;

verplicht op sojabonen oh zo wrang.

Gelukkig leven we in Nederland;

waar ik zelf kan kiezen wat er op mijn bord belandt.

Dat moet volgens de VVD zo blijven;

beste wethouder, laat dat goed beklijven.

Dit plan is oh zo dwaas;

daarom wethouder staakt uw wild geraas.

Smul van uw sojabonen met alle levenslust;

maar laat Hagenaars die vlees eten gewoon met rust.

Onberoerd

En dat kon natuurlijk ook de voorstanders van wat meer vegetarisch eten niet onberoerd laten. Zoals Janneke Holman van de PvdA. Zij diende Van der Helm van repliek. Uiteraard op rijm.

Sint zat te denken

Kan de heer Van der Helm wel nadenken

Pepernoten, chocoladeletters en marsepein smaken toch heel goed

Bovendien allemaal vegetarisch, en natuurlijk mierzoet!

Zoals je ziet, de Sint is een vegetariër in hart en nieren

Ook doet hij mee aan Groene Donderdag en vraagt niet meer dan joh, eet een dagje geen dieren.

Dat daar zo’n probleem van wordt gemaakt, maakt de Sint een beetje moe

Daarom wacht voor de heer Van der Helm vanavond geen (vegetarische) zoetigheid, maar de roe