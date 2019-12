Eigenwijze kinderen van Annie M.G. Schmidt nu ook te zien in het Kinderboekenmuseum

Nederlands bekendste kinderboekenschrijfster wist tot op hoge leeftijd als geen ander hoe ze haar publiek moest vermaken. Hilarisch is het moment tijdens een televisie-interview van Ivo Niehe, wanneer hij vraagt: 'U moet wel heel dol op kinderen zijn?' Waarop zij droog antwoord: 'Helemaal niet.' En als het publiek schamper lacht: 'Nou ja, ik zal ze niet schoppen als ik ze tegenkom. Maar ik denk wel dat ik een hekel heb aan volwassenen.'

Het is Annie M.G. Schmidt ten voeten uit: eigenwijs en tegendraads. En dat geldt al helemaal voor de vele bekende en markante personages in haar boeken: Abeltje, Wiplala, Minoes, Otje, Pluk van de Petteflet, Floddertje, het zijn er teveel om allemaal op te noemen. Ze staan centraal op de interactieve tentoonstelling, zodat de minderjarige bezoeker zelf al doende leert ontdekken wie van de eigenwijze karakters hij of zij is.

Illustreren voor de koningin

Op de tentoonstelling is, behalve de tekeningen van Fiep Westendorp en Carl Hollander, ook het werk van illustrator Philip Hopman te zien. Zo kan je mee met de lift van zijn getekende versie van Abeltje en stap je in de tas van 'zijn' Wiplala. Hopman is trots dat hij op deze manier onderdeel uitmaakt van de tentoonstelling: 'Het is toch een beetje alsof je voor de koningin mag illustreren. En dat je werk naast dat van Fiep Westendorp en Carl Hollander, die we ook kennen van Pippi Langkous en Minoes, staat, dat vind ik geweldig. Dat is heel goed gezelschap.'

Eerste gedicht van de 4-jarige Annie M.G. Schmidt | Foto: Omroep West

De boeken en verhalen van Annie M.G. Schmidt zijn nog steeds mateloos populair en lijken tijdloos. Anouk van Dijk van het Kinderboekenmuseum heeft daar wel een verklaring voor: 'Ze schrijft heel sprankelend en haar verhalen zijn voor ons nog steeds heel goed leesbaar. Daarnaast schrijft ze met heel veel humor. Het zijn vaak grappige verhalen. En voor kinderen is het leuk dat je zelf eigenlijk de baas bent en dat kinderen de oplossingen bedenken en dat de volwassenen er een zooitje van maken. Daar herkent ieder kind zich natuurlijk in.'

De tentoonstelling De Eigenwijze Kinderen van Annie M.G. Schmidt is vanaf zaterdag te zien in het Kinderboekenmuseum.