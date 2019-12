Burgemeester Lenferink over aanrandingen: 'Leiden niet onveiliger dan elders'

Leidse studenten maken zich zorgen nu opnieuw een jonge vrouw in de binnenstad is aangerand. Na een verkrachting op 6 november en een aanranding op 11 november was het deze week weer raak. In de nacht van dinsdag op woensdag werd in de Doelensteeg een 24-jarige vrouw vastgepakt door een man. Hij zou haar hebben aangerand en vervolgens op de vlucht zijn geslagen.

Lenferink merkt dat er veel onrust is onder studenten. 'Ik zie hoe groot het aantal berichten is via social media. Dat vind ik zelf ook heel erg. Mannen moeten met hun poten van vrouwen afblijven.' Tegelijkertijd is er in de cijfers nauwelijks verschil te merken met eerdere jaren, zegt Lenferink. 'Dat maakt het niet minder erg, maar het is niet zo dat er nu iets heel bijzonders aan de hand is.'

'Aangifte doen'

De burgemeester benadrukt dat het belangrijk is om aangifte te doen. 'Dat gebeurt in de praktijk veel en veel te weinig. Daar willen we ook hard op inzetten.' Ook geeft hij aan dat er 's nachts extra wordt gesurveilleerd in de binnenstad en dat de politie druk bezig is met de opsporing van de verdachten. Volgens hem is er geen sprake van een serieverkrachter of serieaanrander. 'Absoluut niet. In de signalementen zitten allemaal verschillende aanwijzingen.'

Studente Lindey van Weers is niet gerustgesteld door de antwoorden van de burgemeester. Ze plaatste op Facebook een oproep waarin ze de burgemeester opriep om meer aandacht te besteden aan de aanrandingen en verkrachting. 'Ik vind niet dat de gemeente genoeg doet. Deze maatregelen zijn niet afdoende, de incidenten gaan door, het is eergisternacht nog gebeurd', zegt ze. 'Wij hebben alles gedaan wat in onze macht ligt om het te stoppen, het is nu aan hogere hand. Er moet meer gebeuren, laat zien dat jullie er voor ons zijn en ons beschermen.'