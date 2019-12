Verhuizing van Alphense tennisclubs van de baan: 'Hier hebben we voor gestreden'

Dat de twee Alphense tennisclubs TEAN en Nieuwe Sloot op hun huidige locaties mogen blijven, zorgt voor opluchting bij beide verenigingen. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met een reddingsplan, waarbij de gemeente Alphen behalve de accommodaties ook meer dan 3,5 miljoen euro aan schuld overneemt van de noodlijdende overkoepelende stichting.

'Wij zijn blij met dit hernieuwde voorstel', zegt voorzitter Peter Chaudron van TEAN. 'We hebben gestreden om te kunnen blijven op deze locatie. Het is heel fijn dat de gemeenteraad het op deze manier heeft opgepakt en dat het college vervolgens heeft ingezien dat het eerste voorstel fysiek niet paste en ook andere nadelen had.'

Nieuwe Sloot-voorzitter Willy Spanjer sluit zich daarbij aan. 'We zijn eindelijk zover dat we een richting hebben aan de oplossing. En ook de mogelijkheid om dat de komende maanden verder uit te werken, samen met alle partijen die daarbij betrokken zijn. Dus wij zien dat als een positieve ontwikkeling.'

Slechte financiële situatie

Eind september had wethouder Kees van Velzen (CDA) nog aangedrongen op het onderbrengen van de twee tennisclubs bij Nieuwe Sloot. Vanwege de slechte financiële situatie van Stichting Alphense Tennisparken, het overkoepelende orgaan dat beide accommodaties beheert, luidde het college de noodklok.

'Ik denk dat het goed was om dat scherp te vertellen aan iedereen. De tennisverenigingen hebben het ook gebruikt om aan hun achterban duidelijk te maken dat er wat gaat veranderen, maar de richting is anders geworden. Daar is nu brede consensus over, dus ben ik heel tevreden', aldus de wethouder.

Mes op de keel

Voor de tennisclubs voelde het alsof er een mes op hun keel werd gezet. Spanjer: 'Ik denk ook dat het heel goed is dat er iets gebeurt, maar dan wel iets goeds. Het moet niet twee boze tennisverenigingen en heel veel verdrietige mensen opleveren. Met de oplossing die er nu ligt, wordt er meer ruimte geboden voor de sporter.'

'Het was nodig om even een heel goed signaal te geven', reageert Van Velzen. 'Dit houden wij niet vol, dan gaan we miljoenen verliezen.' Een halvering van het aantal buitenbanen bij Nieuwe Sloot, om zo plaats te kunnen maken voor woningbouw, blijkt bij nader inzien volgens de wethouder niet nodig.

'Open voor business'

Als de gemeenteraad volgende week donderdag instemt met het collegevoorstel, ziet Chaudron de toekomst zonnig in. 'We zijn open voor business, om het zo maar eventjes te zeggen. We kijken ernaar uit om met hernieuwde energie ons tennispark mooier te maken en een bloeiende vereniging te blijven.'

LEES OOK: Tennisster Kiki Bertens in het huwelijksbootje gestapt