Eerbetoon aan overleden boswachter Jenny van Leeuwen: 'Dit heeft ze verdiend'

Voordat Jenny begin oktober overleed, werkte ze samen met haar vriend twee jaar aan een kinderboek. 'Ze maakte mooie foto's en schreef er versjes bij. Ik zei tegen haar: maak er een boekje van', zegt Vincent. En zo geschiedde.

Rode eekhoorn uit het boek 'Wilde dieren' | Foto: Jenny van Leeuwen

Vlak voor haar dood was de drukproef klaar van 'Wilde Dieren - Fotoversjes uit de natuur'. Jenny heeft het nog net kunnen zien. 'Ze was er heel blij mee. Ze was een perfectionist, dus als zo iemand er tevreden mee is, is dat een goed teken', zegt Vincent. Met het boek wilde ze laten zien hoe mooi de natuur is, vertelt haar vriend. 'Om er zo voor te zorgen dat mensen zuinig op de natuur moeten zijn.'

Koningspinguïns uit het boek 'Wilde dieren'. | Foto: Jenny van Leeuwen

'Groot gemis'

Vincent heeft een 'flinke tik gehad' van het verlies van zijn vriendin. 'Het is een groot gemis. Ik hou me staande en dat lukt, het is goed om nu met dit soort dingen bezig te zijn.'

Tijdens de herinneringsavond wordt niet alleen het boek gepresenteerd, ook de film 'Backyard wilderness' is te zien. Jenny leende haar stem voor de van origine Amerikaanse film over al het moois dat in je achtertuin te zien is. 'De film heeft al gedraaid, maar we dachten: het is mooi om hem nog één keer te vertonen. Het zal denk ik voor veel mensen heftig worden om haar stem weer te horen.'

'Trots op haar'

Wat Jenny zelf van de bijeenkomst zou hebben gevonden? 'Ze was heel bescheiden, maar ik denk dat ze het ook leuk had gevonden. Maar eigenlijk is het niet belangrijk wat zij ervan vindt, dit heeft ze verdiend. We gaan het doen. Ik ben heel trots op haar, nog steeds.'

Kaartjes voor de voorstelling zijn te bestellen via het Omniversum. De opbrengsten van het boek en de avond gaan naar het Wereld Natuur Fonds.

LEES OOK: 'Overleden boswachter Jenny was voorbeeld voor alle boswachters'