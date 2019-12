Kiki Bertens twijfelt over deelname aan Olympische Spelen en wil compensatie

Als tennisster Kiki Bertens uit Wateringen volgend jaar meedoet aan de Olympische Spelen in Tokio, wil ze compensatie voor inkomsten die ze misloopt omdat ze niet aan andere toernooien kan meedoen. 'Het is krom om mijn carrière opzij te zetten zonder dat er iets tegenover staat. Er zullen goede afspraken moeten worden gemaakt', zegt Bertens vrijdag in de Volkskrant.

Om naar de Olympische Spelen te mogen, moet Bertens verplicht uitkomen voor het Nederlandse team in de Fed Cup tegen Wit-Rusland in februari en een mogelijke finale in april. Om overbelasting te voorkomen, moet ze toernooien in Sint-Petersburg en Dubai laten schieten. Die kunnen lucratief zijn: dit jaar verdiende ze 127.000 euro en 470 punten voor de wereldranglijst in Sint-Petersburg. De hoofdprijs in Dubai is een half miljoen euro en 900 punten.

‘Deelname aan de Fed Cup heeft voor mij bepaalde consequenties. Ik zou door de wedstrijd tegen Wit-Rusland 80.000 euro in Sint-Petersburg kunnen mislopen. Ik hoef dat bedrag niet terug te krijgen. Ik hoef ook geen geld te verdienen aan de Fed Cup. We moeten kijken of we het een beetje tegen elkaar kunnen wegstrepen.'

Dilemma

'Ik heb nooit per se voor mijn land willen spelen, anders had ik me de afgelopen twee jaar wel beschikbaar gesteld', aldus Bertens in de Volkskrant. 'Ik vind mijn eigen carrière net iets belangrijker. Als ik mezelf en mijn ranking voorop stel, ga ik niet naar de Spelen. Van Tokio via een toernooi in Canada naar de US Open in Amerika is natuurlijk geen ideale route. En dus is de eerste vraag: wil ik dat? Geld is niet de drijfveer. Maar het is wel krom om alles opzij te zetten voor de Fed Cup.'

Bertens is in 2020 medaillekandidaat op drie onderdelen: het enkel- en dubbelspel bij de vrouwen en bij het gemengd dubbelspel. 'Waar ga ik schrappen? Kies ik voor mijn eigen carrière of het Nederlandse tennis? Of help ik de droom van Demi Schuurs te realiseren door in Tokio een medaille te winnen in het dubbelspel? Voor mezelf hoeft het niet zo', zegt Bertens.

'Ongebruikelijk'

Technisch en commercieel directeur Jacco Eltingh van tennisbond KNLTB zegt in de Volkskrant dat de eis van Bertens 'ongebruikelijk' is. Volgens hem vallen in de finale van de Fed Cup flinke bedragen te verdienen voor topspeelsters. 'In die zin wordt deelname aan de Fed Cup al gecompenseerd.' Volgens Eltingh moet Bertens 'met hart en ziel' voor Nederland willen tennissen op de Spelen van Tokio.

De huidige nummer negen van de wereldranglijst deed in 2016 mee aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, maar ze vond dat naar eigen zeggen 'helemaal niks'. Omdat ze binnen 48 uur na de openingsceremonie al een wedstrijd moest spelen, mocht ze niet meelopen achter de Nederlandse vlag. In 2020 is die regel opgeheven. 'Het is al een pluspuntje dat ik nu bij de openingsceremonie mag meelopen', zegt Bertens.

Eigen begeleidingsstaf

Bovendien mag Bertens van sportkoepel NOC*NSF haar eigen begeleidingsstaf meenemen naar Tokio. 'Dat is het tweede voordeel, anders was ik zeker niet naar de Spelen gegaan. De voorwaarde is dat ik een leuke tijd heb. Ik wil die olympische sfeer meekrijgen', zegt ze.

Vrijdag heeft de tennisster een gesprek met NOC*NSF en later nog met de tennisbond en beoogd partner in het dubbelspel Demi Schuurs. Ze is van plan om over twee weken de knoop door te hakken.

