Talitha is als kinderburgemeester bij Gouda bij Kaarslicht: 'Heel bijzonder'

De 11-jarige Talitha is al ruim een half jaar kinderburgemeester. Ze kan niet wachten tot het volgende week vrijdag is. 'Het is heel bijzonder, want niet iedereen krijgt de kans om dit mee te maken', zegt ze. Tegelijkertijd vindt ze het ook wel spannend. En dus oefent ze alvast op bij het stadhuis op de Markt.

Sinds Talitha kinderburgemeester is, heeft ze het druk. Zo moest ze een paar weken geleden een speech houden tijdens de beëdiging van Pieter Verhoeve als nieuwe burgemeester van Gouda. 'Ik hoop ook met u fijn samen te kunnen werken', zei ze toen.

'Met de hele klas naar het stadhuis'

Ook het uitdelen van het jeugdlintje behoort nu tot de taken van de 11-jarige Goudse. Dat is een onderscheiding voor jongeren die zich bijzonder inzetten voor de maatschappij en hun leeftijdsgenoten.

Maar naast alle formaliteiten gaat Talitha ook gewoon iedere dag naar school. De Johannes Calvijnschool is dan ook heel blij dat een van hun leerlingen zo'n bijzondere rol mag vervullen. Juf Marlies Mijnders is heel enthousiast: 'We mochten met de hele klas naar het stadhuis en krijgen alle updates over wat er gebeurt in de stad. Dat is wel handig. Ook haar klasgenoten vinden het bijzonder, maar merken wel dat ze het er druk mee heeft.'