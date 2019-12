Alphense oplichtingsverdachte omgekomen, strafzaak van de baan

De Alphenaar kwam een paar weken geleden om het leven bij een arbeidsongeval in Loosdrecht. De politie en de Inspectie SZW laten weten dat het onderzoek nog loopt en kunnen daarom niet kwijt wat er precies is gebeurd. Volgens de directeur van Vroom Funderingstechnieken, dat is het bedrijf dat Eric J. had ingehuurd, is er tijdens heiwerkzaamheden op een bouwplaats iets op zijn hoofd gevallen dat hem fataal werd.

J. werd landelijk bekend doordat het televisieprogramma Opgelicht?! twee keer een uitzending aan hem wijdde. Het OM bevestigt dat er meerdere aangiftes tegen de man zijn gedaan. Hoeveel dat er waren, is niet bekend. Wel is nu duidelijk dat de strafzaak, die dit najaar op de planning stond, niet meer doorgaat. Het OM kan niet zeggen of de aangevers nog civiele mogelijkheden hebben.

De eerste keer dat Eric J. door Opgelicht?! herkenbaar in beeld werd gebracht, was in 2016. In die uitzending werd gezegd dat een kinderboerderij op de rand van de afgrond balanceerde, door toedoen van de Alphenaar. Ook zou hij een voormalig werkgever, een bedrijf dat fitnessapparatuur verkoopt, financieel hebben gedupeerd. J. reageerde zelf in die uitzending dat het in dat laatste geval om een bonus ging, waar hij naar eigen zeggen recht op had. Over de kinderboerderij zei hij: 'Ik heb daar helemaal niets gedaan.'

Strafzaak

In een televisie-uitzending in februari van dit jaar kwamen vrouwen aan het woord die zeiden door Eric J. te zijn opgelicht. Onder hen was zijn eigen moeder, die voor enkele tienduizenden euro's zou zijn bestolen. Ook kreeg het televisieprogramma klachten van vrouwen die via datingapps in contact waren gekomen met de Alphenaar. Volgens een van hen waren er dates met minstens tien vrouwen tegelijk, terwijl ze dat in eerste instantie niet van elkaar wisten.

Op het moment van de confrontatie door Opgelicht?! ging Eric J. ervandoor zonder dat hij op de aantijgingen reageerde. De politie besloot de aangiftes in april van dit jaar te bundelen en er een strafzaak van te maken. Daarop werd de Alphenaar aangehouden. Later kwam hij wel weer vrij en mocht hij het proces in vrijheid afwachten.

'Hij kwam prettig over'

Peter Vroom, de directeur van het bedrijf waar de Alphenaar op het moment van het fatale ongeluk voor werkte, zegt dat hij wist dat Eric J. eerder had vastgezeten. 'En daar heeft hij ook toelichting op gegeven toen hij bij ons kwam.' Volgens Vroom was de Alphenaar bij zijn bedrijf gedetacheerd via een organisatie die onder meer ex-gedetineerden helpt om weer een plek in de maatschappij te geven.

Hij hecht er waarde aan te benadrukken dat J. door zijn collega’s bij het bedrijf 'wel echt gewaardeerd werd'. 'De mannen waar hij mee werkte, waren prima over hem te spreken. Ik spreek namens de collega's als ik zeg dat hij prettig overkwam.' Vroom wil verder niet op de beschuldigingen aan het adres van J. ingaan. 'Alleen, ik ben echt niet van: eens een dief, altijd een dief', zegt hij. 'Er zullen best zaken zijn geweest, maar iedereen kan zich wel eens vergissen. Dat wil niet zeggen dat hij geen goed mens was.’ Precies een week na het ongeluk werd J. door zijn collega's uit de bouw herdacht.

'Emotioneel veel schade'

'Het klinkt heel cru, maar nu er geen rechtszaak meer komt, kan ik dit wel voor mezelf afsluiten', zegt Mylène, een van de vrouwen die aangifte tegen Eric J. deed. 'Want emotioneel heeft het me heel veel schade gebracht.' Mylène werd voor 11.000 euro opgelicht, zegt ze.

Financieel gaat het op dit moment weer goed. 'Het voelt in ieder geval als een opluchting dat er geen rechtszaken en dat soort dingen meer zijn. Ik heb nu dus ook eindelijk alle bewijzen die ik had bewaard, weg kunnen gooien. Die heb ik niet meer nodig.'

Triest

Ze voegt eraan toe het wel 'enorm triest' te vinden dat Eric J. om het leven is gekomen. 'Je wenst niemand dood. Hoe erg het ook is wat hij je heeft aangedaan.'

LEES OOK: Eisen tot acht jaar cel na bestelen en oplichten tientallen bejaarden