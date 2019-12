Goossens treurt om vertrek ADO-trainer Groenendijk: 'Hij laat een groot gat achter'

'Fons Groenendijk is een fantastische vent en hij laat een groot gat achter, dat is zeker', zegt John Goossens vrijdag in TV West Sport. Het is duidelijk dat het plotselinge vertrek van trainer Groenendijk bij ADO Den Haag hard is aangekomen bij de 31-jarige ADO-middenvelder.

Veel tijd om er bij stil te staan is er niet, want zaterdag wacht alweer een hele belangrijke wedstrijd. Drie punten in het eigen stadion tegen FC Twente zijn bittere noodzaak als de ploeg niet nog verder in het moeras van de eredivisie zakken.

Goossens heeft een bijzondere band met Groenendijk. Twee keer was de Leidenaar zijn trainer; in de jeugd van Ajax en in z'n periode bij ADO. 'Ik heb twee verschillende soorten trainers gezien. In de jeugd bij Ajax wonnen we veel wedstrijden en hier bij ADO is er een heel andere druk. Als het niet loopt zoals je wil en de resultaten blijven achter dan doet dat wel wat met je als trainer.'

'Resultaten laten hem niet koud'

'Hij is altijd een gevoelsmens geweest, zulke resultaten laten hem niet koud. Het besluit om op te stappen onderstreept zijn persoonlijkheid. Hij is echt opgestapt in de hoop dat het uiteindelijk beter gaat met de club. Dat siert hem enorm als persoon.'

Goossens, die afgelopen zomer zijn contract in Den Haag met twee seizoenen verlengde tot de zomer van 2021, zoekt een verklaring voor het slechte seizoen waarin ADO is gekelderd naar de voorlaatste plaats op de ranglijst. 'Je zoekt als het minder gaat naar automatismen, ik ben iemand die op intuïtie speelt en dat ontbreekt er nu aan', zegt Goossens. 'Er zijn weinig ideeën, het loopt niet in de ploeg en als er dan tegenslag is in de wedstrijd dan stort het als een kaartenhuis in elkaar. Kenmerkend voor een ploeg die in een lastig parket zit', aldus Goossens die in TV West Sport.

Maurice Steijn en Dirk Heesen

Ook reageert Goossens op Maurice Steijn als mogelijk nieuwe trainer en we kijken met hem naar zijn briljante gelijkmaker tegen Willem II (3-3). Ook gaat Omroep West-sportverslaggever Jim van der Deijl uitgebreid in op de situatie bij ADO en de mogelijke versterkingen voor de club tijdens de winterstop.

In de uitzending komt ook de tijdelijke trainer van ADO, Dirk Heesen, aan het woord, onder andere over zijn relatie met de vertrokken Groenendijk. 'Het is met Fons bij ADO als kennis begonnen en als vriend geëindigd.'