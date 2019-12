Milan van Ewijk terug in de ADO-basis tegen FC Twente, Dion Malone verkast naar middenveld

ADO-interim-trainer Dirk Heesen kan tegen FC Twente over een fitte selectie beschikken. Heesen is sinds deze week eindverantwoordelijk nadat Fons Groenendijk maandag zijn taak als hoofdtrainer neerlegde. Veel wijzigingen in de basisopstelling worden niet verwacht. Milan van Ewijk keert na een tijd afwezig te zijn geweest terug als rechtsback, waardoor Dion Malone zaterdagavond als middenvelder start.

Verwachting Dirk Heesen:

'Het was geen leuke week, maar we moeten verder. Gas erop en vooruit kijken. Wat ik anders wil zien? Dat is moeilijk, we benadrukken gewoon dingen die we willen zien. We proberen ook het geloof in de spelersgroep weer terug te krijgen. Als wij als staf denken dat we wijzigingen door moeten voeren, dan zullen we dat doen.'

'Hoe je het went of keert, ik ben een ander mens. Anders dan Fons (Groenendijk, red.). Dat hoeft niet te betekenen dat wij qua filosofie niet op één lijn zitten, maar ik heb een eigen stem en een eigen geluid. Ik heb de spelers verteld wat wij denken te gaan doen tegen FC Twente. En wie dat moeten doen, dat gaan we nu bekijken.'

Vermoedelijke opstelling:

Heesen heeft zoals gezegd een fitte selectie. Daardoor zal Van Ewijk terugkeren als rechtsback en schuift Malone door naar het middenveld. Thom Haye verhuist na één week alweer naar de bank.

Uitgelicht:

ADO Den Haag wist in 2013 de thuiswedstrijd met FC Twente met 3-2 te winnen. Het was destijds de eerste wedstrijd op kunstgras. De winnende goal werd gemaakt door Mike van Duinen. En hoe! Een solo van eigen helft rondt hij schitterend af.

Volg ADO Den Haag – FC Twente live bij Omroep West:

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Twente is zaterdagavond live te volgen via Radio West (89.3 FM). Vanaf 18.25 uur doen verslaggevers Haniff Harharah en Pim Markering verslag van de wedstrijd. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.

