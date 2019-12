Katwijk met goed gevoel richting topper: 'Hebben elkaar de waarheid gezegd'

Voor Katwijk-speler Mike van den Ban is de wedstrijd tegen Koninklijke HFC nog altijd een bijzondere. Van 2013 tot 2016 droeg hij het shirt van de 'Koninklijke' uit Haarlem. 'Ik moet wel eerlijk zeggen dat die bijzondere spanning wel steeds minder wordt’' zegt Van den Ban. 'Hun selectie is in de loop der tijd ook flink veranderd, waardoor ik er steeds minder mensen ken.'

Katwijk kende een mindere periode waarin de ploeg afzakte naar de achtste plaats op de ranglijst. Dieptepunt was de 4-2 nederlaag tegen Spakenburg. 'Na die wedstrijd hebben we elkaar wel de waarheid gezegd', vertelt Van den Ban. 'We hebben duidelijk benoemd wat er fout is gegaan, maar ook de onderlinge irritaties uitgesproken. Daarna is het eigenlijk alleen maar beter gegaan.'

Alle neuzen dezelfde kant op

'Je merkt dat er meer cohesie, onderlinge samenhang, in de ploeg is. Alle neuzen staan nu dezelfde kant op', zegt Katwijk-spits Marciano Mengerink. Hij maakte tegen Jong Sparta zijn honderdste doelpunt in dienst van Katwijk. 'Het zijn allemaal open deuren maar het staat in de tweede divisie heel dicht bij elkaar. We kijken van week tot week, en we moeten iedere week top zijn.'

