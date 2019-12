Zingende politicus Elias van Hees presenteert 'lief kerstliedje'

Het is de tweede plaat van het voormalig PVV-raadslid en de huidig fractiemedewerker van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Het nummer werd opgenomen in en geproduceerd in de studio van ondernemer en gemeenteraadslid Jelle Meinesz.

Van Hees (32): 'Ik maak nog steeds veertig, vijftig en soms meer uur per week in de politiek. En de muziek is toch wel echt mijn ontspanning. Ik heb geen podiumvrees meer, ik vind het ontzettend leuk en ik ontmoet heel veel leuke mensen. Daar geniet ik onwijs van, dus ik hoop dat ik dat nog lang kan combineren. Verder ben ik ook geen jongen die heel rare ideeën in zijn hoofd heeft. De eerste liefde is natuurlijk mijn vrouw en de tweede de politiek slash muziek. Voor zo lang dat duurt, ga ik daar zeker van genieten.'

Vriendschap, hoop en verbinding

Alof Aarssen, de songwriter van de eerste single van Van Hees (Het Meisje van de Bakker) is nu ook weer betrokken bij de productie en schreef de tekst. 'Een eigen kerstplaat had ik nooit verwacht, maar dit is zo gaaf... Alleen is maar alleen, dus staan vriendschap, hoop en verbinding centraal. Dit sluit ook aan op waar het kerstfeest volgens mij oorspronkelijk over gaat: liefde en een hoopvolle toekomst.'

Mede daarom roep hij ook iedereen op die geld kan missen om een kerstdonatie te doen aan de Boudewijn Struijk Foundation, die verbonden is aan de Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD). De BBD begeleidt ouderen en mindervaliden in Den Haag die weinig contacten hebben, slecht ter been zijn of zich onveilig voelen met als doel isolement tegen te gaan. 'Niemand mag alleen zijn in deze kerstmaand. Daarom hoop ik dat mensen die iets kunnen missen wat willen doneren aan een goede organisatie als de Boodschappen Begeleidingsdienst. Die werkt met veel vrijwilligers en is ook zeer effectief tegen isolement onder ouderen.'

Vrienden

In de videoclip wordt Elias ondersteund door leden van de rockband Cathouse en omringd door vrienden. Ook bekenden zoals illusionist Robin Matrix – eerder dit jaar halve finalist in tv-programma Holland's Got Talent -, Jelle Meinesz, opiniemaker Paul van der Bas en politicus André Elissen maken hun opwachting in de clip.

Van Hees noemt de combinatie tussen politiek en muziek 'heel apart, maar tegelijk ook heel natuurlijk'. Het raadslid: 'Ik heb altijd van zingen gehouden, maar nooit die stap gemaakt. Nu heb ik dat wel gedaan en tot mijn grote blijdschap gaat dat heel goed. Als je staat te zingen voor drie mensen, dan stop je natuurlijk. Maar vorig weekeinde stond ik ergens en daar was het ontzettend druk en dat vind ik gigantisch leuk. Dus ik ben van plan om nog van alles te gaan maken.'