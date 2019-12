Bouwers vreugdevuur Scheveningen: 'We hebben nooit een eerlijke kans gehad’

De bouwers van het Scheveningse vreugdevuur openen de aanval op waarnemend burgemeester Johan Remkes. In een statement op Facebook schrijven ze dat de burgemeester zijn eigen koers vaart. 'De burgemeester heeft ons nooit een eerlijke kans gegeven, maar heeft wel de illusie gewekt dat het mogelijk was.'

Ze reageren daarmee op de beslissing van Remkes om de vreugdevuren in Den Haag dit jaar niet door te laten gaan. De vergunningaanvragen van de bouwers voldeden volgens de burgemeester niet aan de eisen die door de gemeente waren gesteld.

De bouwers schrijven dat ze via de media moesten vernemen dat hun vergunningaanvraag was afgewezen. 'Waarom was er niet het fatsoen en respect om ons eerst persoonlijk in te lichten?'

'Wees een echte vent'

Ze hekelen de houding van Remkes en ze suggereren dat Remkes als Groninger niet weet wat er in het westen leeft. 'In onze ogen hebben wij er alles aan gedaan om er samen met de gemeente eruit te komen. Echter heeft onze burgervader de houding dat hij zich niet wil laten chanteren en bleef hij met opgestroopte mouwen en met zijn hakken in het zand staan. In plaats om samen een oplossing te zoeken naar een positief nieuwjaarsevenement besluit de burgemeester geheel zijn eigen koers te varen.'

Ze vinden dat de burgemeester hen nooit een eerlijke kans heeft gegeven. 'Wees dan een echte vent en zeg waar het op staat waar we in het westen gewend aan zijn. Recht door zee en uit het hart. Dat is waar Scheveningers, Duindorpers en Hagenezen voor staan.'

'Lat steeds een stukje hoger'

Ook bekritiseren ze de manier waarop de vergunningaanvraag is gelopen. 'Telkens werd de lat een stukje hoger gelegd, omdat men dacht dat wij toch niet akkoord gingen met het hele pakket aan eisen. De gemeente hoopte dat wij zelf de stekker eruit zouden trekken om gezichtsverlies te voorkomen en had nooit verwacht dat wij zo ver zouden gaan om onze traditie te behouden.'

Een woordvoerder van de burgemeester laat weten niet via de media of social media met mensen in gesprek te gaan. 'Dat doen we graag één op één in een gesprek', zegt de woordvoerder. ' Ook zegt hij dat het weinig zin heeft om het gesprek over de vreugdevuren te heropenen. 'Er is een beslissing over gevallen, het heeft geen zin om dat gesprek nog een keer te voeren.' Wel staat de burgemeester open voor alternatieve plannen.

