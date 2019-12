Onrust in Haagse wijk Laak, meerdere autobranden

In de Haagse wijk Laak is het vrijdagavond onrustig. Meerdere auto's zijn in vlammen opgegaan, meldt de politie. De politie is massaal aanwezig in de wijk.

'Het zou verband kunnen houden met de afgelasting van de vreugdevuren, maar dat houden we nog open', zegt een woordvoerder van de politie. 'We zijn bezig om de rust te laten wederkeren.' De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of gefilmd, zich te melden.

De brandstichtingen gebeurden op verschillende plekken in Laak. Volgens nieuwssite Regio15 is er in de Oudemansstraat met vuurwerk gegooid, waardoor ramen en deuren van woningen zijn beschadigd. Jongeren die in de wijk op de been zijn, worden door de politie gecontroleerd.

Minderjarige jongens opgepakt

Eerder op de avond, rond 20.30 uur, hield de politie drie jongens aan voor brandstichting op de Haringkade in Scheveningen. Het gaat om minderjarige jongens.

Het is de afgelopen week erg onrustig geweest in meerdere Haagse wijken. Onruststokers richtten vernielingen aan, gooiden met vuurwerk naar de politie en scholden de politie uit. De onrust volgde op het besluit van de gemeente om geen toestemming te geven voor vreugdevuren tijdens de jaarwisseling.