Kunstmuseum Den Haag haalt al tien jaar Hagenaars op voor gratis avondje kunst

Het Kunstmuseum in Den Haag vierde de afgelopen weken een feestje. Niet met taart en ballonnen, maar met bewoners uit alle stadsdelen van Den Haag die vier woensdagavonden in november op bezoek waren in het museum. Per keer werden alle inwoners van een of twee stadsdelen uitgenodigd.

Kunst verbindt alle lagen van de bevolking, maar je moet je museum wel toegankelijk maken. - Hans Buurman, adjunct-directeur Kunstmuseum

De bezoekers komen in grote aantallen met de bus, krijgen gratis entree en beleven het museum en de kunst die er te zien is. Het project heet 'Stad naar het Museum'. Met ruim 4500 bezoekers werd deze tiende editie de succesvolste tot nu toe.

Zelf schilderen in het Kunstmuseum | Foto: Kunstmuseum Den Haag

Positief verrast

Hans Buurman is adjunct-directeur van het Kunstmuseum en heet de bezoekers op de stadsdeelavonden persoonlijk welkom. 'Het leuke van deze avonden is dat we mensen binnen zien komen die we normaal niet zien. Dat is juist de bedoeling van dit project', legt Buurman uit.

'We willen graag de gewone Hagenaar en Hagenees aan ons verbinden en laten zien dat kunst voor iedereen is. Ook voor de mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen. Eenmaal hier zijn ze altijd positief verrast. Kunst verbindt alle lagen van de bevolking, maar je moet je museum wel toegankelijk maken. Dat gaat niet vanzelf, dus doen we dat op deze manier: mensen uitnodigen voor een leuk, nieuwsgierigmakend programma, waarbij je samen met je buren, familie of collega's, wordt opgehaald én weer thuisgebracht.'

Wijkambassadeurs

De wijkambassadeurs proberen de inwoners te enthousiasmeren voor een avondje naar het museum. Dat zijn inwoners van Den Haag die het museum een warm hart toedragen en dat overdragen aan hun wijkgenoten.

Elke stadsdeelavond treedt er ook een artiest op die uit het stadsdeel komt. De ene keer is dat een dansgroep, de andere keer een band. Een bonte stoet van mensen trekt in de avonduren tijdens een gratis rondleiding door het museum. De bezoekers genieten zichtbaar.