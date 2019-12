Lichtjesavond in Delft en Gouda bij Kaarslicht live bij Omroep West

Naast het ontsteken van de kerstboom is er een kerstmarkt, zijn er koren die kerstliederen voordragen en is er genoeg te eten en te drinken. Bovendien is er een muzikaal programma rondom de feestelijkheden.

Omdat er dit jaar een beperkt aantal bezoekers tijdens de Lichtjesavond wordt toegelaten op de markt, zijn er dit jaar drie openingsshows. Om 17.45 uur is er een Kinderopening, de openingsshow gaat om 18.45 uur van start en de tweede openingsshow start om 20.00 uur.

Bereikbaarheid Delft

Bezoekers kunnen met de trein naar Delft Centraal of Delft Prinsenhof reizen. Als je liever met de auto naar de Lichtjesavond komt, kan er geparkeerd worden in een van de parkeergarages. Er zijn parkeergarages aan de Phoenixstraat 29, Naghelstraat 1 en Zuidwal 1. Ook kan er geparkeerd worden op de terreinen van de Paardenmarkt, Voorstraat en Gasthuisplaats.

De Lichtjesavond in Delft is 10 december live te zien op TV West vanaf 18.45 uur, met een herhaling op 15 december om 17.00 uur.

Gouda bij Kaarslicht

Het andere lichtjesevenement dat je deze week live kan volgen bij Omroep West is Gouda bij Kaarslicht. Dit is een van de oudste lichtjesavonden van Nederland, waar jaarlijks zo'n twintigduizend mensen op afkomen. Dit jaar is het alweer de 64ste editie.

Als het donker wordt gaan niet de lichten aan in Gouda, maar worden in het oude centrum alleen kaarsen aangestoken. Het hoogtepunt van de dag vindt van 19.00 tot 20.00 uur plaats op de Markt bij het alleen door kaarsen verlichte stadhuis. Tijdens Gouda bij Kaarslicht wordt het kerstverhaal voorgelezen, worden de lichtjes in de enorme kerstboom voor het stadhuis ontstoken en worden er kerstliederen gezongen. Ook zijn er overdag allerlei activiteiten te doen in de binnenstad.

Bereikbaarheid Gouda

Gouda is vanwege de trein- en busverbinding goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Als je toch liever met de auto komt, kun je de auto kwijt op de parkeerterreinen Groenheuvel en Gentseweg. Busdienst Arriva rijdt vanaf deze parkeerplaatsen tussen 16.00 en 23.30 uur met een gratis pendeldienst naar en van het centrum.