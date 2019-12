Minimale overwinning voor Rijnsburgse Boys, Noordwijk verliest in Spakenburg

Op Sportpark Middelmors moesten de supporters lang wachten op doelpunten. In de tweede helft was Anthony van Dongen wel dicht bij de openingstreffer, maar TEC-doelman Jan Schimmel voorkwam juichende Rijnsburgse Boys-supporters. Tien minuten voor tijd konden de thuisfans wel juichen dankzij Van der Moot. De bezoekers hadden tussendoor nog rood gekregen. Julian Calor kreeg twee keer geel.

Na afloop van de wedstrijd werd nog bekendgemaakt dat Rob Zandbergen volgend seizoen de clubkleuren van Rijnsburgse Boys verdedigt. De 28-jarige voetballer speelde tot 2014 al in het shirt van 'de Uien'.

Quick Boys speelt gelijk

Quick Boys speelde zaterdagmiddag met 1-1 gelijk tegen Excelsior Maassluis. De Katwijkers kwamen in de eerste helft met 0-1 achter via een treffer van Daan Smith. In de tweede helft maakte Dennis Kaars de gelijkmaker. Het was zijn derde treffer van het seizoen.

Nederlaag Noordwijk

In Spakenburg verloor Noordwijk aan de 'rode kant' van De Westmaat. IJsselmeervogels was met 4-2 te sterk. De twee ploegen gingen met een 3-0-tussenstand de rust in. Noordwijk kwam via goals van Fanny Waandels en Emiel Wendt terug tot 3-2. In de blessuretijd gooide Danny van den Meiracker de deur dicht voor de Noordwijkers. Hij maakte de 4-2.

Katwijk blijft vijfde

Katwijk speelde zaterdag met 1-1 gelijk tegen koploper Koninklijke HFC. In Haarlem kwamen de Katwijkers op een 0-1-voorsprong dankzij een heerlijke treffer van Joey Jongman. In de tweede helft zette clubtopscorer Khalid Tadmine de thuisploeg op gelijke hoogte. Hij maakte z'n zesde treffer van het seizoen. De Katwijkers blijven zodoende op de vijfde plek staan in de Tweede Divisie.

Scoreverloop Rijnsburgse Boys - TEC: 1-0 (0-0)

1-0 Dani van der Moot

Scoreverloop Quick Boys - Excelsior Maassluis: 1-1 (0-1)

0-1 Daan Smith

1-1 Dennis Kaars

Scoreverloop IJsselmeervogels - Noordwijk: 4-2 (3-0)

1-0 Ahmed El Azzouti

2-0 Gwaeron Stout

3-0 Eef van Riel

3-1 Fanny Waandels

3-2 Emiel Wendt

4-2 Danny van den Meiracker

Scoreverloop Koninklijke HFC - Katwijk: 1-1 (0-1)

1-0 Joey Jongman

1-1 Khalid Tadmine

