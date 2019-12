Roy's auto in brand gestoken: 'Ik wil pas na de feestdagen een nieuwe'

'Ik was nog geen uur thuis van werk of mijn auto stond in brand', vertelt Roy die vrijdagavond de auto van zijn werk in vlammen op zag gaan in het Haagse Laakkwartier. 'De buren hebben nog geblust maar het kwaad was al geschiet', zegt Roy enigszins verslagen.

Sinds bekend is gemaakt dat de vreugdevuren dit jaar niet door gaan is het onrustig geweest in Scheveningen, Duindorp, Escamp en Laak. Er worden brandjes gesticht en zwaar vuurwerk afgestoken. Vrijdagavond werden er dertien mensen aangehouden. In totaal zijn er afgelopen week al tientallen mensen opgepakt. 'Ik denk dat het iets Haags is, het heeft niks te maken met aparte wijken', zegt Roy die denkt dat het een domino-effect is. 'Het is een doorgeefluik, net de Chinees.'

Hij vreest dat het voorlopig nog wel onrustig blijft. 'Ik denk dat het na de kerst nog wel erger wordt. De jaren 80 herleven. Ik hoef ook pas na de feestdagen weer een nieuwe auto.' Dat er na het besluit over de vreugdevuren boosheid zou ontstaan was te verwachten, zegt Roy. 'Afgelopen twee weken dachten we hier al dat dit zou gebeuren. Als je een burgemeester hebt die alles verbiedt, dan houdt het een beetje op.'

Niet alleen vreugdevuur in Duindorp en Scheveningen

Het probleem is volgens Roy dat de gemeente vergeet dat niet alleen Duindorp en Scheveningen vreugdevuren hebben, maar ook Laak en Escamp. 'Bij onze vuren is nooit wat aan de hand.' Den Haag heeft dan ook een burgemeester uit Den Haag nodig: 'Iemand die uit de regio komt weet wat hier leeft. Niet iemand uit Groningen'.

Als het aan Roy ligt start burgemeester Remkes een crowdfunding. 'Om mensen die hun auto kwijt zijn te helpen.'

LEES OOK: Laakkwartier baalt van beslissing over vreugdevuur: 'Het is ons carnaval'