Negentien jongeren aangehouden in Den Haag, jongste is elf jaar

De politie meldt dat zaterdag in totaal negentien mensen zijn aangehouden in Den Haag. Veertien van deze aanhoudingen vonden plaats in de Haagse wijk Leyenburg en waren voor onder andere openlijke geweldpleging, het voorbereiden van en pogingen tot brandstichting, bezit van illegaal vuurwerk en verstoring van de openbare orde. De jongste tiener die werd aangehouden was elf jaar oud.

Rond 17.15 uur hield de politie op de Badhuisstraat in Scheveningen drie jongens uit Duindorp aan van 11, 12 en 13 jaar oud. 'Ze waren bezig met spiritus en vuurwerk, vermoedelijk voor het maken van een molotovcocktail', aldus de politie. De drie zijn meegenomen naar het politiebureau en gehoord. Inmiddels zijn de jongens vrijgelaten.

Op de Houtrustweg werden rond 20.15 uur twee jongens aangehouden van 16 en 17 jaar oud die een fles benzine onder het zadel van een scooter vervoerden.

Haagse wijk Leyenburg

Ook in de Haagse wijk Leyenburg was het raak. Rond 22.00 uur hield de politie in de Hoogkarspelstraat zes jongens aan voor openlijke geweldpleging en brandstichting. Het gaat om een 13-jarige uit Den Haag, een 15-jarige uit Leidschendam en drie jongens van 19 en een van 17 uit Zoetermeer. De zes worden ervan verdacht met zwaar vuurwerk vernielingen te hebben aangericht.

Rond 23.00 uur hield de politie ook op de Medemblikstraat zes jongens aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om vijf jongens van 15 jaar en één van 14 jaar uit Den Haag. De zes waren betrokken bij de vernieling van vuilcontainers.

Kleine groepjes

In de omgeving van het Monnickendamplein en de Volendamlaan stak een grote groep jongeren zwaar illegaal vuurwerk af. In deze groep hield de politie rond 23.30 uur een 19-jarige man uit Den Haag aan.

Daarna splitte de groep zich volgens de politie in kleine groepjes. Agenten controleerden vervolgens de identiteit van de personen in de groepjes en of ze vuurwerk bij zich hadden. Bij deze controle werd op het Castricumplein rond 23.45 uur nog een 17-jarige Hagenaar aangehouden voor het in bezit hebben van illegaal vuurwerk.

Meerdere branden

In zowel de Escamplaan, Purmerendstraat en Monnickendamplein zijn verschillende containerbranden geweest en werd er zwaar vuurwerk afgestoken. Tegen middernacht waren er op meerdere locaties in Den Haag branden. Ook was er een duinbrand ter hoogte van de Hartevelstraat, die door de brandweer snel kon worden geblust.

Het is de hele week al onrustig in Den Haag, na het besluit van de gemeente om geen vergunning te geven voor vreugdevuren tijdens de jaarwisseling. Vele tientallen relschoppers zijn al aangehouden.

LEES OOK: Dertien aanhoudingen na onrustige avond in Den Haag