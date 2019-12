Quick haalt behoorlijk uit tegen Hercules; Westlandia moet nederlaag slikken

In de derde divisie op zondag heeft Quick voor de tweede week op rij drie punten weten te pakken. De 'Haantjes' zetten Hercules zondagmiddag met maar liefst 1-5 aan de kant. Westlandia hoopte een reeks van overwinningen voort te zetten, maar daar slaagde de ploeg van Marcel Koning niet in. Na twee driepunters moesten de groen-witten een 3-0 nederlaag slikken tegen Dongen. Jong ADO verloor met 0-3 van DEM.

Westlandia deed zichzelf in de eerste helft tekort. De Naaldwijkers hadden vooral in de beginfase van de wedstrijd veruit de beste kansen, maar slaagden er niet in Dongen-doelman Wessel Sprangers te passeren. Dongen was wel scherp voor de goal, en maakte vlak voor rust de 1-0. Mart van Bree schoot een vrije trap binnen.

Nassim Asrih maakte er vlak na rust 2-0 van. Ondanks tactische omzettingen kon de ploeg van Koning geen vuist meer maken in de tweede helft. Van Bree bepaalde de eindstand op 3-0 vanaf de penaltystip.

Comfortabele voorsprong

Quick speelde overtuigend op bezoek bij het Utrechtse Hercules en leidde bij rust comfortabel met 2-0. Marc Boshoff opende de score via een goed genomen vrije trap. Ronaldo Lima verdubbelde niet veel later de marge.

De mannen van Paul van der Zwaan hadden weinig te duchten van Hercules. Toch keerde de spanning wel even terug toen de thuisploeg een strafschop toegewezen kreeg. Die werd ook benut. Maar de 1-3 van Floris Burgers bleek niet veel later de genadeklap. Sterker: het bleek een voorbode voor nog meer Haagse goals. Via Boshoff en Delano Asante liep Quick uit naar 1-5.

Jong ADO Den Haag miste op eigen veld wat fortuin tegen DEM en liep door twee knullige goals al vroeg achter de feiten aan. Zo werkte Jean Fritz Boom de bal in eigen doel bij de 0-2. De eerste goal van de bezoekers viel binnen via de lat. In de extra tijd viel ook nog de 0-3.

Scoreverloop Dongen - Westlandia: 3-0 (1-0)

1-0 Mart van Bree

2-0 Nassim Asrih

3-0 Mart van Bree (strafschop)

Scoreverloop Hercules - Quick: 1-5 (0-2)

0-1 Marc Boshoff

0-2 Ronaldo Lima

1-2 n.n.b. (strafschop)

1-3 Floris Burgers

1-4 Marc Boshoff

1-5 Delano Asante

Scoreverloop Jong ADO Den Haag - DEM: 0-3 (0-2)