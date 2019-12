Haastrecht eventjes terug in de tijd tijdens opnames historische film

Redeloos, radeloos en reddeloos, zo voelde het Nederlandse volk zich in het Rampjaar 1672 toen we bijna met heel Europa in oorlog waren. Het Franse leger viel met 120.000 man ons waterlandje binnen. Om de Fransen tegen te houden werd een deel van Nederland onder water gezet door gebruik te maken van de Oud Hollandse Waterlinie. In Haastrecht leefde deze tijd dit weekend weer even op, want daar waren opnames voor de korte film Zondvloed.

Een ondergelopen weiland van zo'n zeshonderd vierkante meter bij de Hoge Boezem in Haastrecht is zondag het decor voor de film. Een cameraploeg is druk bezig met het opnemen van een scene van de film waarin boerenzoon Sijmen zijn vader probeert te overtuigen om zijn land dat steeds verder onder water komt te staan, te verlaten. En met dat dilemma hadden veel boerengezinnen in die tijd te maken, legt regisseur Nils Verkooijen (22) uit.

Verkooijen: 'Het land was alles voor die mensen. Het gaat verder dan alleen: ja maar, mijn aardappelen en mijn vee. De mensen woonden daar al generaties. Hun vader en grootvader hadden de boerderij overgenomen. Dat land was onderdeel van hun identiteit. Daarom vonden ze het ook zo moeilijk om hun stuk grond achter te moeten laten.'

Een boer wijkt niet snel

En hoe moeilijk dat was, laat de scene tussen Sijmen en zijn vader goed zien. De stugge boer duwt zijn zoon telkens van hem af als hij zijn vader probeert mee te trekken, weg van het opkomende water. Maar hoe Sijmen ook smeekt en trekt, de vader lijkt niet te willen wijken voor water, het Franse leger of wat dan ook. Regisseur Verkooijen kijkt tevreden toe naar het inleveringsvermogen van zijn acteurs.

Ondertussen worden even verderop in een ruimte figuranten verkleed tot arm boerenvolk. De visagiste lijkt in haar nopjes. Normaal gesproken moet ze mensen zo mooi mogelijk proberen te maken maar nu brengt ze vieze zwarte strepen aan op de gezichten en handen van de figuranten. Want ja, het boerenvolk zag er destijds nou eenmaal niet zo schoon uit.

Je plaats kennen

In de hoek zit een figurante in oud-Hollandse klederdracht rustig een boekje te lezen. Ze maakt zich geen enkele illusie over haar rol straks als volkse vrouw. 'Wij moeten alleen tijdens de opnames vluchten voor het water en tekst hebben we ook niet', zegt ze. Maar kan ze haar rol niet wat opwaarderen door tijdens de vluchtscene keihard om hulp te gaan roepen, vraagt de verslaggever haar. 'Als ik dat doe, wordt ik gelijk van de filmset verwijderd', zegt de vrouw lachend maar beslist. En ze gaat weer verder in haar boekje, het leven van een figurant bestaat immers vooral uit geduld en nederigheid.

De film Zondvloed gaat volgend voorjaar in première.

