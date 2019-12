Nieuw coalitieakkoord: Den Haag Zuidwest krijgt eigen wethouder

Het nieuwe Haagse college stelt een wethouder aan die speciaal belast is met de ontwikkeling van Den Haag Zuidwest. Zuidwest kampt al jaren met sociale en economische problemen. De PvdA'er Martijn Balster is kandidaat-wethouder voor de portefeuille Ontwikkeling Den Haag Zuidwest, Wonen en Welzijn. D66 verliest de portefeuille Onderwijs aan het CDA. Dat zeggen bronnen tegen Omroep West. Maandagmiddag presenteren VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA hun coalitieakkoord.

De vijf partijen onderhandelen sinds oktober onder leiding van formateur Tom de Bruijn (D66) over een nieuw college. De coalitie met Hart voor Den Haag/Groep de Mos viel uiteen omdat Richard de Mos en Rachid Guernaoui verdachte zijn in een corruptieonderzoek. De twee Groep de Mos-wethouders zeggen onschuldig te zijn, maar namen na een motie van wantrouwen ontslag. VVD, D66 en GroenLinks zegden het vertrouwen op in coalitiegenoot Hart voor Den Haag. CDA en PvdA schoven aan.

Inmiddels is er witte rook en maandag presenteert de nieuwe coalitie de plannen voor de komende jaren. Dat doen de partijen in de sportcampus Zuiderpark, een sport- en onderwijscomplex in Zuidwest. Deze locatie is niet per toeval gekozen. Het nieuwe college wil werk maken van de ontwikkeling van de achterstandswijk. Zuidwest krijgt daarvoor een eigen wethouder. De huidige PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster is kandidaat voor deze post.

Armoede

Zuidwest heeft al jaren te maken met veel armoede, werkloosheid en sociale problemen. Veel bewoners hebben een bijstandsuitkering en twee derde van de huizen is een sociale huurwoning. Afgelopen voorjaar kondigde VVD-wethouder Boudewijn Revis aan dat het stadsbestuur tienduizend nieuwe woningen wil gaan bijbouwen in de wijk, met name voor mensen met een middeninkomen. De PvdA, die toen nog in de oppositie zat, vond dat in de plannen te weinig betaalbare woningen waren opgenomen.

Het Rijk is ondertussen ook financieel bijgesprongen om de wijk weer op de rit te krijgen en heeft aan Den Haag een bijdrage van 7,5 miljoen euro toegezegd. Daar is het stadsbestuur blij mee, maar eigenlijk zou de stad willen dat Zuidwest, net als Rotterdam-Zuid, een nationaal programma wordt. Dat betekent dat er veel meer rijksgeld beschikbaar komt. Aan Balster de schone taak om de lobby bij het Rijk te verstevigen.

Lasten omhoog

Het nieuwe college verhoogt volgend jaar de onroerendezaakbelasting (ozb) met tien procent. Het zou gaan om een eenmalige verhoging en het komt erop neer dat een gemiddelde huizenbezitter een kleine vier euro per maand meer moet betalen. In 2021 stijgt de ozb niet. Het levert de stad tien miljoen extra op. De parkeertarieven gaan niet omhoog.

Verder zal de nieuwe coalitie jaarlijks 53 miljoen euro moeten bezuinigingen vanwege tekorten in de zorg. Het vorige college had een bezuiniging van 34 miljoen euro ingeboekt. Deze besparing wordt deels teruggedraaid, mede vanwege een uitspraak van de rechter. Jeugdinstellingen vonden dat gemeenten te lage tarieven wilden berekenen over 2020. De rechter gaf de zorginstellingen hierin gelijk.

Onderwijspartij

Opvallend is verder dat 'onderwijspartij' D66 de portefeuille Onderwijs aan het CDA heeft afgestaan. Nieuwkomer Hilbert Bredemeijer is kandidaat-wethouder voor het CDA en gaat zich volgens bronnen naast onderwijs bezighouden met sport. D66'er Saskia Bruines was al een aantal jaar wethouder in Den Haag met onderwijs in haar portefeuille. Zij krijgt nu de portefeuille Economie.

De verdeling onder de andere wethouders zou als volgt zijn: Boudewijn Revis (VVD) krijgt financiën en ruimtelijke ordening; Kavita Pabhudayal (VVD), zorg en jeugd; Robert van Asten (D66), mobiliteit; Bert van Alphen (GroenLinks), sociale zaken, integratie en werkgelegenheid en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), duurzaamheid.