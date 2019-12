OM eist celstraffen tot 42 maanden voor beschieting coffeeshop The Game

Delft werd vorig jaar geteisterd door geweld rond coffeeshops. Zowel The Game als coffeeshop The Future was meerdere keren het doelwit van aanslagen. Op 16 september is The Game het doelwit. Even voor 6.00 uur staat er een man met een pistool voor de deur van de coffeeshop in de Breestraat, maar het wapen hapert. Rond 8.30 uur is de schutter terug en wordt er drie keer geschoten. De kogels gaan door de etalageruit en raken de toonbank.

Voor de beschieting houdt de politie drie verdachten aan. De 20-jarige Jurandy Y. uit Krimpen aan den IJssel en de 28-jarige Dustin B. uit Amsterdam zijn de twee hoofdverdachten, de 27-jarige Morris B. uit Amsterdam wordt er van verdacht het duo naar Delft te hebben gebracht. Laatstgenoemde zit enige tijd in voorarrest, maar werd vanwege zijn beperkte rol vrijgelaten.

Bedreiging in allerhoogste categorie

Tijdens de rechtszaak blijkt dat Morris B. een verklaring heeft afgelegd, waarin hij aangeeft dat Dustin B. de schutter is. De vermoedelijke dader ontkent dit. 'Ik had het wapen in bewaring voor iemand die ik ken', vertelt hij de rechters. Het gevonden wapen is niet het wapen waarmee is geschoten in Delft.

Volgens het OM is er sprake van 'bedreiging in allerhoogste categorie.' Daarom eist het 30 maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen Jurandy Y., en 42 maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen Dustin B.. Volgens het OM is er geen sprake van poging tot moord omdat de schutter duidelijk kon zien dat er niemand binnen was. De advocaat van een van de verdachten had daar al eerder voor gepleit. Volgens het OM is het motief achter de beschieting nog steeds onbekend, maar waren de verdachten 'uitvoerders' en geen opdrachtgevers. Wie dat zijn heeft het OM niet kunnen achterhalen.