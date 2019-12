Minder complicaties als je geopereerd wordt door twee chirurgen

Alle ziekenhuizen moeten eventuele complicaties bij operaties melden bij Dutch Institute for Clinical Auditing. Uit cijfers blijkt dat het Alrijne en het Groene Hart boven gemiddeld scoren met hun gemeenschappelijke operaties. Peter Schlejen, chirurg van het Groene Hart Ziekenhuis: 'Uit deze cijfers blijkt dat we 30 tot 40 procent betere resultaten halen dan het gemiddelde in Nederland.' Betere resultaten houden volgens de ziekenhuizen in: eerder herstel, minder complicaties en de snijranden van de tumoren worden beter weggehaald waardoor de kans kleiner is dat de kanker terugkomt.

Op de vraag hoe dat komt antwoordt Schlejen: 'Je hebt meer kennis en kunde op de operatiekamer. Dat vertaalt zich in betere resultaten. Zijn collega Arianne Ploeg, chirurg van het Alrijne Ziekenhuis, voegt toe: 'Al in de voorbereiding van de operatie overleggen we via een videoconferentie met de teams van het Alrijne en het Groene Hart. Soms kijkt het LUMC ook mee. Op deze manier bundelen we ook van te voren de expertise. Een ander voordeel van samen op de OK staan is dat je bij operaties die langer duren, elkaar scherp kunt houden.

Twee kapiteins

Twee chirurgen op één OK kan ook leiden tot onduidelijkheid. Maar daar is over nagedacht. 'Wanneer een patiënt binnenkomt via het Alrijne opereer ik als chirurg van het Alrijne en kijkt Schlejen mee, komt de patiënt via het Groene Hart binnen dan is het andersom,' aldus Ploeg.