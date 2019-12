Rijswijker moet tien jaar de cel in voor dood caféhouder Lian Boel

Michael L. uit Rijswijk heeft zijn ex-schoonvader gewurgd. Dat heeft de rechtbank in Den Haag maandag bepaald. De rechters geloven niet dat Lian Boel om het leven is gekomen door een val over een bed. De rechter veroordeelde L. tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Dit is twee jaar langer dan het Openbaar Ministerie had geëist.

L. en het slachtoffer kregen vorig jaar ruzie in het huis van L. in Rijswijk, toen Boel daar een televisie kwam ophalen. Volgens de Rijswijker vielen ze daarbij al worstelend over een bed en kwam het slachtoffer daarbij zo ongelukkig ten val dat hij overleed. De verdediging had speciaal een deskundige uit Canada laten komen om aan te tonen dat dat niet onmogelijk is.

Maar de rechtbank volgt de NFI-deskundige die het verhaal van justitie ondersteunt, dat een val van het bed niet dodelijk kan zijn en dat er daarom geweld moet zijn gebruikt tegen Boel. Volgens de rechtbank passen de bloeduitstortingen op het lichaam van de cafébaas niet bij een val. Het letsel duidt op een armklem en volgens de rechters is het zeker dat Boel door geweld om het leven is gekomen.

Hogere straf

De rechtbank concludeerde dat L. de opzet had om zijn ex-schoonvader te doden. Omdat de verdachte volledig toerekeningsvatbaar is, kwam de rechtbank met een hogere straf dan het OM twee weken geleden had geëist. De officier van justitie pleitte toen voor een gevangenisstraf van acht jaar, maar dit is uiteindelijk tien jaar geworden. De verdachte en het OM hebben twee weken de tijd om tegen het vonnis in hoger beroep te gaan.

De nabestaanden van het slachtoffer waren na afloop van de rechtszaak opgelucht. Ze zijn blij dat de rechtbank heeft erkend dat Boel is omgebracht door de verdachte en dat er geen sprake is van een ongeluk.