Bombardement Leiden 75 jaar geleden: 'Mijn vader was op het verkeerde moment op de verkeerde plek'

Rond het middaguur nemen acht Engelse Hawker Typhoon-jachtvliegtuigen het stationsgebied onder vuur. Het is de bedoeling om Duitse V2 raketten op de treinen uit te schakelen, maar de bommen missen het doel en komen in de straten rond het station terecht. De broers Maas en Aad van Hoeken waren er getuigen van en kunnen net op tijd dekking zoeken.

Foto: Erfgoed Leiden en Omstreken

'We doken weg achter dit hek wat er toen ook al stond', zegt Maas van Hoeken (88) wijzend met zijn wandelstok naar een bakstenen paal in het hekwerk van stadscafé Van der Werff. 'En toen doken er twee Duitse soldaten boven op ons die riepen 'mein lieber Gott''.

Verkeerde plek

'We hebben ontzettend veel geluk gehad', beamen ze in koor. De 33-jarige Chris van Beek, vader van twee kinderen en een derde op weg, heeft geen geluk die fatale dag. 'Mijn moeder was op dat moment zwanger van mij', zegt zoon Chris van Beek. 'En mijn vader was op weg naar de dorpen om eten voor het gezin te regelen. Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plek.'

Een van de bommen raakt een gebouw aan de Steenstraat wat nu onderdeel is van het Museum Volkenkunde. Het is precies de plek waar de vader van Van Beek dekking zoekt. Pas zes maanden later vinden ze het lichaam. 'Het enige waaraan ze hem nog konden identificeren was de rozenkrans die hij altijd bij zich droeg.'

Impact bombardement was groot

De broers Van Hoeken fietsen na de aanval gewoon naar huis. 'Het is heftig zo'n bombardement, maar we zijn er uiteindelijk niet door onthutst geraakt.' Van Beek heeft door het bombardement zijn vader nooit gekend. 'Het raakt me wel als ik hier langskom. Niet zozeer door het overlijden van mijn vader, maar doordat ik later ben gaan beseffen hoe moeilijk mijn moeder het gehad moet hebben vlak na de oorlog.'

Aanstaande zondag wordt het bombardement op Leiden herdacht, op verzoek van Van Beek. 'Ik vind het belangrijk dat dit onthouden wordt, omdat ik vind dat ook jongeren moeten weten dat de gevolgen van dit bombardement groot zijn geweest in Leiden.' De herdenkingsbijeenkomst vindt plaats op zondag 15 december om 16.00 uur in Museum Volkenkunde.

Dit artikel verschijnt op de speciale webpagina van Omroep West, 75 jaar vrijheid. U vindt hier nog meer artikelen over de bevrijding en de Tweede Wereldoorlog.

LEES OOK: Gezocht: nabestaanden van de vergeten bombardementen in Leiden