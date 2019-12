Rechtszaak tegen Wilders om 'minder Marokkanen-uitspraak' volgend jaar verder

De rechtszaak tegen Geert Wilders gaat volgend jaar pas verder. Dat heeft het gerechtshof maandagmorgen besloten. De politicus staat terecht voor het aanzetten tot haat door zijn 'Minder! Minder!'-uitspraak die hij in Den Haag deed na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Omdat het Openbaar Ministerie (OM) nog niet alle informatie over mogelijke politieke inmenging in de vervolging van de PVV'er boven tafel heeft, kan de zaak pas op 5 februari 2020 worden voortgezet.

Wilders vierde na de gemeenteraadsverkiezingen zijn succes in het Haagse café De Tijd. Op televisie was te zien hoe de politicus zijn publiek drie vragen stelde: of ze meer of minder Europese Unie, Partij van de Arbeid en ten slotte Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde als antwoord steeds harder 'Minder! Minder!'. Hiermee zette de politicus volgens het OM aan tot haat.

In 2016 werd Wilders voor deze uitspraken veroordeeld, maar kreeg hij geen straf opgelegd. Wilders en het OM gingen tegen deze uitspraak in beroep, waarbij het OM nu opnieuw een boete van 5000 euro heeft geëist. Wilders verzet zich tegen deze eis en zegt dat er sprake is van een politiek proces. Volgens hem heeft toenmalig minister van Justitie Ivo Opstelten (VVD) zich actief met de vervolging bemoeid.

Bestanden boven tafel

Het OM ontkent dat er vanuit de politiek een opdracht is gekomen om Wilders te vervolgen. Wel blijkt uit informatie van het ministerie die RTL Nieuws opvroeg dat ambtenaren de vervolging van de PVV-leider bespraken. Het gerechtshof heeft het OM opgedragen om alle informatie die er over de vervolging van Wilders is over te dragen, zodat de rechters kunnen kijken of het OM ontvankelijk is in de vervolging van Wilders. Het OM heeft aangegeven tot februari nodig te hebben om alle bestanden boven tafel te hebben.

De rechtszaak gaat daarom pas op 5 februari weer verder. Wilders en zijn advocaten waren maandag niet bij de zitting aanwezig. Volgens het Hof hebben ze hiermee hun recht verspeeld om nog inhoudelijk op het pleidooi van het OM te reageren. Hierdoor lijkt het waarschijnlijk dat als het OM alle informatie overgedragen heeft het Hof dan direct met een uitspraak zal komen.