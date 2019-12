Patiënten tussen wal en schip door ruzie zorginstelling Parnassia en verzekeraar VGZ

Duizenden mensen die psychische- of verslavingszorg nodig hebben in de regio Den Haag en Rotterdam, dreigen voorlopig niet geholpen te worden. Reden is een financieel conflict tussen Parnassia Groep en zorgverzekeraar VGZ. Dinsdag moeten ze op het matje komen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Parnassia, een grote geestelijke gezondheidszorginstelling in onze regio, schrijft op de eigen site: 'Parnassia Groep heeft het zeer moeilijke besluit moeten nemen om mensen vanaf 18 jaar en ouder die verzekerd zijn bij VGZ of één van haar merken niet meer in behandeling te nemen.' De patiëntenstop geldt niet voor mensen in crisis of bij een gedwongen opname. Ook mensen die al in behandeling zijn, hoeven niet te vrezen voor de vergoedingen. Wel staan er 900 VGZ-verzekerden op de wachtlijst van Parnassia in Haaglanden.

Zorginstellingen en verzekeraars maken zorgafspraken op basis van vorige jaren. Dat gaat over hoeveel patiënten de zorginstelling mag behandelen en wat die behandeling mag kosten. Als dat bedrag is bereikt, vergoedt de verzekeraar niet meer en zou de zorginstelling de patiënten vanaf dat moment gratis moeten behandelen. Daar ligt precies het conflict tussen Parnassia en VGZ. Parnassia wil over 2018 en 2019 alsnog een vergoeding voor het reële aantal behandelingen. Parnassia heeft naar eigen zeggen 400 extra behandelingen uitgevoerd die niet vergoed zijn. Daarmee zou een bedrag van zestien miljoen euro gemoeid zijn. De onderhandelingen tussen de twee partijen liggen al sinds afgelopen zomer stil.

'Recht op beste zorg'

Er is dus een conflict over de afgelopen jaren tussen Parnassia en VGZ. Maar ook voor 2020 is er nog geen contract. VGZ wil zorgbemiddeling inzetten om patiënten door te verwijzen naar andere aanbieders van geestelijke gezondheidszorg. Volgens Parnassia is dit onwenselijk: 'De verzekeraar negeert hiermee haar zorgplicht. Mensen die bij VGZ verzekerd zijn, hebben het recht om te kiezen voor de zorginstelling van hun keuze. In plaats daarvan kunnen ze nu alleen terecht bij een organisatie waar nog geld beschikbaar is voor hun behandeling.'

De bestuursvoorzitter van Parnassia is daar kwaad over: 'Ze (VGZ, red.) denkt vanuit budgetten en niet vanuit de mensen die bij VGZ verzekerd zijn en recht hebben op de beste zorg.' De zorgverzekeraar heeft tot nu toe nog niet gereageerd.

'Passende oplossing'

Dinsdag moeten Parnassia en VGZ op gesprek komen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. 'Wij willen dat er duidelijke en gezamenlijke communicatie komt naar patiënten en verzekerden', zegt woordvoerder Erik Bloem van de NZa. 'Daar is nu geen sprake van. Daarnaast willen we een passende oplossing voor alle patiënten die nu niet terecht kunnen bij Parnassia.'

In een tweet voegt de zorgautoriteit eraan toe dat de patiënten zich geen zorgen hoeven te maken.

Patiënten hebben altijd recht op zorg. Zo lang een patiënt nog geen intake heeft gehad bij een zorginstelling is de verzekering zorgplichtig en moet er voor een plek gezorgd worden. Zodra de patiënt in behandeling is, ligt de zorgplicht bij de behandelaar.