'Larissa uit Nieuwveen is niet van haar paard gevallen, maar is vermoord'

27 mei 1997. Het is avond als de vriend van Larissa haar vindt in de paardenbak naast hun huis in Nieuwveen. Larissa zit, net als haar paard, onder het bloed. Ze blijkt te zijn overleden. 'Ik weet het nog precies. Ik werd gebeld door haar vriend en kon het niet geloven', vertelt Jolanda Broodman, een goede vriendin van Larissa. Het erover praten doet haar zichtbaar verdriet. 'Ik mis haar nog steeds.'

Destijds komt de politie al snel tot de conclusie dat het paard het op zijn geweten heeft. Hij zou Larissa hebben doodgebeten. Jolanda: 'Ik dacht meteen: wat een onzin. Een paard is geen roofdier, kom op zeg!' En ze is niet de enige die niets gelooft van deze theorie. Puur toevallig stuit een rechercheur een paar jaar later op oude politiefoto's van Larissa. Hij trekt aan de bel. Ook misdaadjournalist Jolande van der Graaf trekt de doodsoorzaak in twijfel en gaat erover schrijven.

Foto: Larissa Dumont en Jolanda Broodman



'Larissa's verwondingen zijn absoluut geen paardenbeet'

Van der Graaf: 'Ik kreeg de politiefoto's in handen en dacht meteen: dit is absoluut geen paardenbeet. Het is werkelijk absurd dat de agenten er toen geen deskundigen bij hebben betrokken. Zo amateuristisch.' De ontstane twijfel is reden voor een coldcaseteam in Den Haag om de zaak te heropenen. In 2015 wordt het lichaam van Larissa opgegraven en opnieuw onderzocht.

De deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) komen tot een nieuwe conclusie. De ruiter is van haar paard gevallen en is in een spijker beland. Jolande moet nog steeds meewarig grijnzen van ongeloof. 'Je moet je voorstellen: op die foto's zie je een kaarsrechte snee die van links naar rechts over haar hals loopt. En daarnaast heeft ze een zelfde soort snijwonden op haar hand. Dat kan toch niet van een spijker komen?!'

'Een spijker levert niet zulke verwondingen op'

'Nee,' stelt Danny Spendlove. Hij is een forensisch medisch specialist en heeft op verzoek van Van der Graaf de foto's bestudeerd. Volgens hem is er geen twijfel mogelijk en gaat het hier om een misdrijf. 'Een spijker zou een totaal andere verwonding opleveren. Veel onregelmatiger. Bij Larissa zie je een rechte wond op haar hals en handen die waarschijnlijk zijn gemaakt met een scherp voorwerp zoals een mes.'

In 2015 worden de stoffelijke resten van Larissa Dumont opgegraven voor nieuw onderzoek

Een woordvoerder van het NFI laat weten niet te kunnen reageren, omdat het instituut het onderzoek heeft uitgevoerd in opdracht van het Openbaar Ministerie. Die ziet op dit moment geen reden het onderzoek te heropenen. 'Er is destijds uitgebreid onderzoek gedaan, waarbij meerdere deskundigen zijn ingeschakeld. Dat leidt tot de conclusie dat geen sprake is geweest van een misdrijf.'

'Onderste steen moet boven'

Jolande van der Graaf schreef het boek Moordsporen samen met oud-rechercheur Dick Gosewehr. Dat deze samenwerking nu reden is voor Kamervragen, doet hen uiteraard deugd. De misdaadjournalist: 'De dader loopt wat mij betreft nog vrij rond. Dat kan niet. De onderste steen moet boven water komen.' Dat is paardenvriendin Jolanda Broodman roerend met haar eens. 'Het kan toch niet dat iemand hier mee wegkomt.'

Van der Graaf heeft contact gehad met de nabestaanden van Larissa Dumont. De ruiter was zelf al vroeg wees, maar heeft wel een zoon. De misdaadjournalist: 'Een deel van de familie wil het laten rusten, maar een ander deel wil heel graag weten wat er nu echt is gebeurd.' Op de vraag of zij weet wie de dader is, antwoordt ze: 'Wij hebben wel een vermoeden, maar het is aan politie en justitie dat te onderzoeken.'