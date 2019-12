Westlandse gemeenteraad: 'We zijn door minister onterecht gepasseerd bij komst islamitische school'

Bij een zitting van de Raad van State heeft de Westlandse gemeenteraad maandag gezegd onterecht te zijn gepasseerd door minister Arie Slob van Onderwijs. De minister wil de komst van de islamitische basisschool Yunus Emrel in Westland doordrukken, nadat diezelfde Raad van State hem dat in maart had opgedragen.

De gemeenteraad van Westland vindt dat zij voor een voldongen feit is geplaatst, omdat ze nooit partij is geweest in de eerdere zaken over de basisschool bij de Raad van State. Daarom vocht ze de zaak aan en stapten ze zelf naar de Raad van State. Een meerderheid van de gemeenteraad wil niet dat er een islamitische basisschool in het Westland komt. Het duurt minstens zes weken voordat de Raad van State uitspraak doet.

Eerder besloot de Raad van State dat de school voldoet aan alle vereisten van de wet. Volgens algemeen directeur Abdelkader Maas van schoolbestuur Yunus Emre voert de gemeenteraad een achterhoedegevecht. 'We hebben hier een rechtsstaat. Inhoudelijk is hier laatste woord al eerder over gezegd. Onze school moet er komen.’

Gemeenteraad: 'geen bestaansrecht voor islamitische school'

De vrijheid van Onderwijs is opgenomen in de grondwet met als enige voorwaarde dat een nieuwe school binnen vijf jaar voldoende leerlingen heeft. Als dat zo is, dan moet een gemeente die school huisvesting bieden. Maar een meerderheid van de gemeenteraad van Westland blijft dat weigeren: de drie lokale partijen Westland Verstandig, GemeenteBelang Westland en LPF Westland vinden dat een islamitische basisschool geen bestaansrecht heeft in Westland.

Wanneer Westland de school dan alsnog moet toelaten en betalen, steekt een financieel probleem de kop op: de drie lokale partijen hebben ook de twee ton reservering uit de begroting geschrapt. Als toezichthouder kan de provincie dat geld alsnog loswrikken.

