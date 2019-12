Bijenkasten in Oegstgeest omgegooid: 'Er ging een schok door de vereniging'

Een flink aantal bijenkasten van de Imkervereniging Oegstgeest zijn afgelopen weekend omver gegooid. Dat gebeurde op klaarlichte dag tijdens de Kerstfair bij Kasteel Oud-Poelgeest. De kasten staan in een afgelegen hoek van de fair en zijn waarschijnlijk het doelwit van vandalen geweest. 'Er ging een schok door de vereniging toen we het hoorden', zegt woordvoerder Fred Schalker van de Imkervereniging.

Het is nog niet duidelijk hoe de duizenden bijen er nu aan toe zijn. 'Dat kunnen we pas echt zien in het voorjaar', zegt Schalker. 'Het is nu te koud, ze proberen zich warm te houden aan de tros.' Cruciaal is de toestand van de koningin bij een volk. 'We denken nu dat er mogelijk een of twee volkeren weg zijn, dus dat zou dan ongeveer tien procent van het totaal zijn.'

De vereniging doet aangifte van vernieling bij de politie. 'Het is nog onduidelijk of er getuigen van de vernieling zijn geweest', zegt Schalker. 'Binnen de vereniging wordt nu geopperd dat we alles maar achter slot en grendel moeten gaan zetten, maar anderen vinden dat weer te ver gaan omdat we mensen ook willen blijven voorlichten over hoe moeilijk de bijen het hebben.'

Inmiddels zijn de 18 bijenkasten weer overeind gezet en hopen de imkers dat de schade uiteindelijk meevalt in het voorjaar.

