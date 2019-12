Dit staat er in het coalitieakkoord Den Haag

Op meer plekken in Den Haag betaald parkeren, de kosten van een derde parkeervergunning gaan omhoog en ook de toeristenbelasting wordt verhoogd. De nieuwe coalitie in Den Haag neemt lastenverhogende maatregelen om de oplopende tekorten in te dammen. Daartegenover staan ook investeringen: zo blijven de Kavelwinkel en de gesubsidieerde banen bestaan en krijgt de Centrale Bibliotheek aan het Spui een opknapbeurt.

Dat staat in het coalitieakkoord 'Samen voor de stad' dat maandag door VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA in de Sportcampus in het Zuiderpark is gepresenteerd. Het nieuwe college verhoogt volgend jaar de onroerendezaakbelasting (ozb) met tien procent. Het zou gaan om een eenmalige verhoging en het komt erop neer dat een gemiddelde huizenbezitter een kleine vier euro per maand meer moet betalen. In 2021 stijgt de ozb niet. Het levert de stad tien miljoen extra op.

Verder zal de nieuwe coalitie jaarlijks 53 miljoen euro moeten bezuinigen vanwege tekorten in de zorg. Het vorige college had een bezuiniging van 34 miljoen euro ingeboekt. Deze besparing wordt deels teruggedraaid, mede vanwege een uitspraak van de rechter. Jeugdinstellingen vonden dat gemeenten te lage tarieven wilden berekenen over 2020. De rechter gaf de zorginstellingen hierin gelijk.

Op meer plekken betaald parkeren

De grootste inkomstenpost van Den Haag is het gemeentefonds, maar die stijgt minder hard dan dat de gemeente zou willen om alle kosten op te vangen. De gemeente krijgt nu zo'n 1,2 miljard euro van de landelijke overheid. Het aantal inwoners in de stad stijgt, dus zou dit fonds ook moeten stijgen. Maar de algemene groei ervan is echter onzeker. 'We onderzoeken daarom de mogelijkheid om tot een solidere raming te komen. Dit geeft rust in de begroting en voorkomt daarmee dat ad hoc aanvullende maatregelen getroffen dienen te worden', schrijven de onderhandelaars.

Om de financiële tegenwind het hoofd te bieden, heeft de coalitie ook gekeken naar de lokale lasten. Zo blijft de hondenbelasting bestaan, dit levert de gemeente 2 miljoen euro op. Door op meer plekken in de stad betaald parkeren in te voeren en de kosten van een parkeervergunning van een derde en volgende voertuigen te verhogen, brengt dit het komende jaar één miljoen meer in het gemeentelijke laatje, oplopend tot 2,5 miljoen euro in 2023. De parkeertarieven blijven wel hetzelfde.

Toeristenbelasting verhoogd

Verder wordt de toeristenbelasting verhoogd. Het standaardtarief wordt verhoogd met 0,75 euro per persoon per nacht. Het lagere tarief stijgt met 0,35 euro. Voor 2021 levert dit de gemeente 2 miljoen euro op.

Toeristen die langer dan drie weken in Den Haag verblijven, moeten voortaan ook toeristenbelasting betalen. De gemeente hoopt dat de zogeheten 'short stay-verblijfsgasten' zich dan inschrijven bij de gemeentelijke basisadministratie, zodat deze groep ook meetelt in de verdeling van het gemeentefonds. Hoe meer inwoners een gemeente heeft, hoe meer de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds van het Rijk.

Gemeente gaat door met gesubsidieerde banen

De hogere lasten zijn niet alleen bedoeld om de tekorten in te lopen, ook worden er investeringen gedaan. Zo worden er meer bibob-functionarissen aangesteld. Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de afgifte van een horecavergunning aan een café dat is opgezet om zwart geld afkomstig uit drugshandel wit te wassen. Of denk aan de afgifte van een exploitatievergunning aan een bordeel waar vrouwenhandel plaatsvindt.

Ook wordt er geld ingezet om de verbouwing en herinrichting van de Centrale Bibliotheek aan het Spui mogelijk te maken. Daarnaast wordt de schuldenaanpak verstevigd, net als de armoedevoorzieningen. Ook gaat de gemeente verder met de gesubsidieerde banen voor Hagenaars die al geruime tijd een bijstandsuitkering ontvangen, de zogeheten STiP-banen. Verder wordt de stad toegankelijker gemaakt voor mensen met een beperking en wordt er eenmalig extra geld uitgetrokken voor de maatschappelijke opvang en het structureel verkleinen van de taakstelling op welzijn.

Kavelwinkel blijft

De Kavelwinkel blijft behouden, kondigt de nieuwe coalitie aan. Particulieren die zelf een huis willen bouwen konden hier terecht, maar de begeleiding kostte de gemeente te veel tijd en geld. Daarom werd de winkel een paar maanden geleden gesloten. Er wordt nu nog wel gekeken naar de manier waarop de Kavelwinkel in leven kan worden gehouden. 'We zoeken naar nieuwe manieren van financiering binnen of buiten de gemeente.'

De Kavelwinkel krijgt ook een nieuwe taak: 'We willen dat de Kavelwinkel degelijk en onafhankelijk advies geeft, waarmee we iedereen die wil en kan in staat stellen zelf een woning te bouwen of een wooncoöperatie op te richten. Mensen kunnen in de Kavelwinkel ook advies krijgen over groepswonen en collectief opdrachtgeverschap in gestapelde bouw.'

Opbrengst Eneco

Toch heeft de gemeente wel een meevaller. Door de verkoop van de aandelen van Eneco ontvangt de gemeente Den Haag 675 miljoen euro. De coalitie wil dit geld inzetten voor duurzame verbeteringen in de stad. Over de verdeling van het budget zijn de volgende afspraken gemaakt: 50 miljoen extra voor betaalbaar wonen voor sociale woningbouw en starterswoningen en 10 miljoen voor een verbeterslag van de gemeentelijke ICT.

De rest van het budget, 615 miljoen euro dus, wordt als volgt verdeeld: 307,5 miljoen voor het verbeteren van duurzame mobiliteit, 184,5 miljoen voor duurzaamheid en energietransitie (bijvoorbeeld verduurzamen van sportaccommodaties en energiezuinige straatverlichting) en 123 miljoen voor het verhogen van de kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw.

'Transparanter besluitvormingsproces'

Integriteit is ook een belangrijk onderwerp in het nieuwe coalitieakkoord. 'De coalitie streeft ernaar om tussen college en gemeenteraad een goede samenwerking te realiseren. Dit uit zich vanuit het college om raadsvoorstellen, kaders en visies helder te formuleren, voldoende tijd te bieden voor gedegen behandeling en afspraken te maken met de raad hoe beleid geëvalueerd wordt, schrijven de onderhandelaars.

Die werkwijze ziet er als volgt uit: 'Met een open houding vanuit het college naar alle partijen in de gemeenteraad versterken we de transparantie van het besluitvormingsproces en daarmee de kracht van het bestuur.'

