Opluchting, complimenten en ontevredenheid; Haagse politiek reageert op coalitieakkoord

De ene partij is opgelucht na het gepresenteerde Haagse akkoord, een ander deelt complimenten uit en weer een andere is nergens tevreden mee. De partijen in de gemeenteraad van Den Haag reageren verdeeld op het coalitieakkoord dat VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA maandag hebben gepresenteerd op de Sportcampus Zuiderpark.

De Haagse VVD-leider Boudewijn Revis: 'In dit akkoord staan mooie punten waarmee we de hardwerkende Hagenaar iets terug kunnen geven: zo komt er bovenop de eerder toegezegde tien miljoen nog eens ruim negen miljoen extra om de buitenruimte in de Loosduinse wijken Kraayenstein, Nieuw-Waldeck en Houtwijk op te knappen. Ook worden de mogelijkheden voor het aanplanten van een nieuw bos in de Vlietzone onderzocht.'

Revis: 'We ondersteunen de Haagse ondernemers zoveel mogelijk, bijvoorbeeld met een MKB-helpdesk. Zij zijn per slot van rekening de motor van onze economie. Ook gaan we mensen die frauderen met een bijstandsuitkering hard aanpakken en zorgen dat dit geld teruggevorderd wordt. Het gaat hier om geld van de hardwerkende Hagenaar en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan, zeker ten tijde van financiële tekorten. We bouwen de vele en ook zo ontzettend nodige woningen op plekken waar de stad mooier van wordt, zoals rondom Holland Spoor. De bestaande wijken laten we met rust. Zo zorgen we dat agenten, onderwijzers, gezinnen en starters ook een plekje kunnen vinden in onze stad.'

'We maken van Den Haag een duurzame stad'

Robert van Asten, politiek leider van D66 Den Haag, is trots op het nieuwe akkoord: 'Helaas was het nodig om een nieuwe coalitie te vormen. Alle partijen hebben zich ingezet om zorgvuldig maar ook snel tot een coalitieakkoord te komen, zodat we weer verder kunnen gaan met mooie plannen voor de stad. D66 ziet ernaar uit om na deze roerige herfst weer vol aan de slag te kunnen voor onze inwoners.' Volgens Van Asten zijn er meer woningen nodig. 'De verkeersaders van de stad dreigen dicht te slibben en we moeten de stad voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Met het geld van de verkoop van Eneco zorgen we daarom voor meer (betaalbare) woningen, investeren we in schone vervoersvormen en maken we van Den Haag een duurzame stad.'

'Met dit akkoord zetten we een verdere stap richting een rechtvaardige en groene stad waarin iedereen meetelt', zegt fractievoorzitter en onderhandelaar Arjen Kapteijns van GroenLinks:. 'We gaan op een eerlijkere manier om met de financiële uitdagingen die er liggen.' GroenLinks is blij dat eerdere bezuinigingen op zorg en welzijn voor een groot deel worden teruggedraaid. 'De door het vorige college voorgestelde bezuiniging op WMO en jeugdzorg gaat voor de helft niet door. Ook op het gebied van welzijnswerk herroept de nieuwe coalitie een deel van de al in gang gezette ombuigingen. Extra geld is gevonden door lasten te verzwaren voor huis- en vastgoedeigenaren, een uitbreiding van betaald parkeren en door te bezuinigingen op economie en evenementen. Wat GroenLinks betreft worden de lasten daarmee eerlijker verdeeld.'

'Opgelucht'

Volgens CDA-onderhandelaar Daniëlle Koster was het sluiten van het akkoord 'geen gemakkelijke opgave'. Koster: 'We moesten onder de huidige financiële omstandigheden niet alleen een begroting maken die sluitend is, maar ook de bezuinigingen doorvoeren die helaas nodig zijn om de gemeentefinanciën weer op orde te krijgen. Dit moesten we eerlijk verdelen over de stad. Het CDA Den Haag is opgelucht dat we de bezuinigingen op welzijn, zorg en jeugd grotendeels hebben kunnen terugdraaien. Wij zijn van mening dat deze bezuinigingen onevenredig hard drukten op de meest kwetsbaren in onze stad. Het terugdraaien van de bezuinigingen was onze inzet bij de onderhandelingen en we zijn blij dat dit is gelukt: zo kunnen we goede zorg voor iedereen die het nodig heeft garanderen.'

PvdA-fractievoorzitter en beoogd wethouder Martijn Balster: 'De afgelopen twintig jaar heeft Den Haag niet zo’n grote ambitie op betaalbare woningbouw geformuleerd als in dit akkoord. Daar ben ik enorm trots op. Iedereen in Den Haag, ongeacht de dikte van je portemonnee, moet zeker zijn van een betaalbare en fatsoenlijke woning. Er is alle reden om te investeren in het onderhoud van woningen, in het opknappen van Haagse wijken en in de broodnodige betaalbare nieuwbouw. Daar gaan we vanaf dag één de schouders onder zetten.'

'Halvering bezuiniging op zorg klinkt als goed nieuws'

'Bezuinigingen op zorg is gehalveerd. Klinkt als goed nieuws', twittert de Haagse Stadspartij. Peter Bos van de Haagse Stadspartij: 'Binnen twee maanden een nieuw college en een nieuw collegeakkoord. Dat is een groot compliment waard. Ik wens ze veel succes en zal me vanuit de oppositie uiteraard kritisch, maar constructief blijven opstellen. En nu ga ik het akkoord lezen. Ben benieuwd naar de inhoud.'

Op bepaalde punten ziet Robert Barker van Partij voor de Dieren verbeteringen in het coalitieakkoord, ten opzichte van het vorige akkoord met Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Barker: 'De zorgbezuinigingen zijn kleiner en de coalitie omarmt de klimaatpact. Maar er is weinig aandacht voor dier en natuur. Ook verlaagt de coalitie de duurzaamheidsmiddelen ten opzichte van het vorige akkoord; erg slecht. Best apart dat Hart voor Den Haag/Groep de Mos niet meer in de coalitie zit en het geld voor duurzaamheid niet stijgt, maar daalt.' Barker is wel blij met het plan voor een walvisopvangcentrum in Den Haag. 'Het is voor de Partij voor de Dieren belangrijk dat het dier centraal staat en dat het geen dierenleed-attractie wordt, zoals Sealife.'

'Benieuwd of college meer open staat voor plannen oppositie'

Fractievoorzitter Sebastian Kruis van de Haagse PVV is 'eigenlijk nergens tevreden mee'. Kruis: 'De VVD heeft duidelijk zijn ziel verkocht aan D66, GroenLinks en de PvdA. Alles wordt duurder, groener en nog drukker als gevolg van de massa-immigratie. Een stad slopen wordt verward met verantwoordelijkheid nemen. Dit is een college voor klimaatfanatici en Ahmed en Fatima, de gewone hardwerkende Hagenaar mag voor alles bloeden.'

Fractievertegenwoordiger van NIDA, Cemil Yilmaz, zegt: 'Ik ben benieuwd ben of dit college meer open staat voor inbreng van de oppositie dan het vorige, aangezien toen de grondhouding was dat ze bij voorbaat nee zeiden tegen moties die werden ingebracht door de oppositie.'

