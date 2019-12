Ho ho ho, Santa Run voor het goede doel

De komende periode moet je niet verbaasd opkijken als je op verschillende plekken in de regio groepen kerstmannen ziet rennen. Het zijn deelnemers aan een zogenoemde Santa Run. Daarbij wordt voor een goed doel een kerstmannenpak aangetrokken en een paar kilometer hardgelopen. Wandelen mag ook, zodat je aan het einde van de rit nog vrolijk 'Ho ho ho', kan zeggen, in plaats van 'Hijg, hijg, hijg'.

In Den Haag is de Santa Run zondag 15 december. Deelnemers betalen een minimumbedrag* waarvoor ze een eigen kerstpak krijgen. De rest van de donatie gaat naar een goed doel. Zo heeft Den Haag gekozen voor de Special Olympics Nationale Spelen. Dit evenement voor sporters met een verstandelijke beperking wordt in 2020 in Den Haag gehouden. 'Op deze manier heeft het echt een link met Den Haag', legt Monique de Vries van één van de organiserende Haagse Rotaryclubs uit.

Heb je zelf nog een kerstmanpak liggen? Je bent niet verplicht om je pak af te halen, in dat geval doneert de organisatie het bedrag van je pak extra aan het goede doel. Je hoeft niet bang te zijn dat je tijdens het hardlopen, of wandelen, heel erg gaat zweten in je kerstpak. 'De pakken zijn van een heel dun materiaal. Dat kan gewoon over je jack heen. Daar ga je niet van zweten, en zeker niet in december!’, aldus De Vries.

Meer weten? In De Lunchshow op donderdag 12 december vertelt Monique de Vries meer over de Haagse Santa Run!

Overzicht Santa Runs in de regio

*Kosten deelname kunnen per Santa Run verschillen.

Vrijdag 13 december

Katwijk

Zaterdag 14 december

Westland/Naaldwijk

Hillegom

Zondag 15 december

Delft

Den Haag

Vrijdag 20 december

Leiden

Gouda

Zaterdag 21 december

Waddinxveen

Nieuwkoop

Zuidplas

Zondag 22 december

Voorburg