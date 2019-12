Acht maanden cel voor chantagepoging vastgoedbaas met seksfilmpje

Ze hadden stiekem een filmpje van de man gemaakt toen hij een seksdate had met de vrouw, die in de prostitutie werkte. Ze dreigden de opname openbaar te maken als de man niet met geld over de brug zou komen.

Naast de celstraf krijgen de man en vrouw ook nog een werkstraf van 120 uur. Het slachtoffer van de chantagepoging werd op 20 augustus dit jaar door de Rotterdamse man met het seksfilmpje geconfronteerd. De vermogende vastgoedbaas verliet toen een hotel in Rotterdam waar hij opnieuw afgesproken had met de prostituee. De Rotterdammer zei eerst tegen het slachtoffer dat hij 50.000 euro moest betalen, maar verlaagde het bedrag later naar 10.000 euro.

Naar politie gestapt

De vastgoedeigenaar was inmiddels al naar de politie gestapt. Die hield een dag na de confrontatie bij het Rotterdamse hotel de Haagse prostituee en haar Rotterdamse vriend aan. Ook werden twee neven van de Rotterdammer vastgezet.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) waren deze mannen handlangers van het chanterende stel. De rechtbank vindt echter dat er geen bewijs is dat deze neven iets afwisten van hun chantagepoging. Beide mannen worden daarom vrijgesproken. Tegen de twee vrijgesproken neven had het OM celstraffen van tien maanden geëist waarvan zes voorwaardelijk.

Niet zo lang in spanning

De Haagse prostituee en haar Rotterdamse vriend moesten volgens het OM celstraffen van vijftien maanden krijgen, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. De rechtbank komt nu tot een lagere celstraf voor het stel omdat hun chantagepoging niet is gelukt. Ook houden de rechters er rekening mee dat de zaak al binnen een dag door de politie was opgelost. Daardoor hoefde het slachtoffer, de vastgoedbaas, niet zo lang in spanning te zitten.

De Haagse prostituee en haar vriend kwamen tot de chantagepoging omdat zij uit de prostitutie wilde stappen. Maar ze had toch geld nodig om uit de schulden te komen. Verder speelde mee dat de vastgoedbaas volgens de prostituee niet erg aardig tegen haar was.