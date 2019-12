HTM boekt reizigersrecord; nog nooit zoveel trampassagiers als in oktober

De HTM heeft in oktober een recordaantal reizigers vervoerd met de tram. Volgens het vervoersbedrijf stapten bijna acht miljoen mensen die maand in de tram. Ten opzichte van oktober vorig jaar is dat een stijging van 5,8 procent. Het bedrijf heeft geen verklaring voor de stijging.

'En dat terwijl HTM in de maand oktober te maken had met grote demonstraties in Den Haag', zegt HTM-directeur Jaap Bierman. 'En natuurlijk de gebruikelijke herfstvakantie. In een vakantieperiode is het aantal reizigers normaal gesproken minder.'

Bierman: 'Analyse van deze cijfers leert ons dat de ingrijpende veranderingen in ons busnet in 2019 effect hebben. Het betekent namelijk dat we beter aansluiten op de wensen van de reiziger, zodat men via een rechtstreeks verbinding naar de plaats van bestemming kan reizen en dus niet hoeft over te stappen op een andere lijn. En dat was nou precies onze bedoeling.'

'Grote investeringen'

'De HTM groeit nog steeds', zegt Bierman. 'De drukke lijnen worden steeds drukker. Lijnen drie, zes en negen groeien uit hun jasje.' En dat baart hem zorgen. 'Simpelweg meer van hetzelfde helpt niet. In de tramtunnel bijvoorbeeld, waar we tijdens de spits met maar liefst 72 ritten per uur rijden. Daar zitten we echt aan het maximum van onze capaciteit.'

'Ik ben bezorg over de toekomst', zegt Bierman dan ook. 'Er moet grootschalig geïnvesteerd worden om de uitbreiding mogelijk te maken die nodig is. Onze drukste instaphalte is het Centraal Station en de drukste lijn is lijn drie. Die lijn groeit met meer dan tien procent per jaar. Dat is een verdubbeling in zeven jaar. En een verviervoudiging in veertien jaar. Het kost ongeveer veertien jaar nieuwe lijn te bouwen. Dus kun je nagaan wanneer een nieuwe lijn of uitbreiding klaar is.'

Eneco-geld

In totaal wordt volgens het nieuwe coalitieakkoord 307,5 miljoen geïnvesteerd voor het verbeteren van duurzame mobiliteit. Dat geld is afkomstig van de verkoop van Eneco-aandelen. 'Ik ben enthousiast over het collegeakkoord', zegt Bierman. 'Ik complimenteer de wethouders en onderhandelaars daarmee. Er moet wel rijksgeld bij. Want het is niet genoeg. In totaal is er drie miljard nodig voor grote uitbreidingen.'

LEES OOK: Den Haag moet in 2040 megatreinstation krijgen: 'The Hague Grand Central'