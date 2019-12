Makers Ik denk aan jou: 'Na de opnames is het vaak stil in de auto'

Een programma als 'Ik denk aan jou' gaat de makers ervan niet in de koude kleren zitten. Regelmatig zitten presentator Johan OVerdevest en zijn cameraploeg stil in de auto als ze weer bij iemand thuis zijn geweest die eenzaam is. Johan: 'Het is niet alleen het verdriet van de mensen dat we dan gezien hebben, maar ook het feit dat er zo veel mensen zijn die zich eenzaam voelen. Van jong tot oud en met de meest uiteenlopende oorzaken. Je komt vaak onverwacht snel in zo’n situatie terecht na een ingrijpende gebeurtenis. Maar er weer uitkomen is een stuk lastiger.'

Gelukkig zijn er veel mensen en organisaties in Den Haag die zich het lot van eenzame stadsgenoten aantrekken. Johan: 'De boodschappenbegeleidingsdienst is ideaal voor ouderen bijvoorbeeld. Die halen mensen thuis op om met elkaar boodschappen te gaan doen en brengen ze daarna ook weer netjes thuis. Een prettig en veilig idee voor ouderen. Daarnaast organiseren ze ook regelmatig dagjes uit. Ik heb mensen daar echt door zien veranderen. Ze genieten er enorm van om met andere ouderen weer leuke dingen te ondernemen.'

Cameraman Edwin vult aan: 'Ik vond dat 'Open je hart' wel tof. Mensen kunnen zich daarbij aansluiten om met elkaar te gaan wandelen. Wij hebben ook een keer meegewandeld. Dat was nog wat met zo'n camera op je schouder, dus het leukst vond ik de warme chocomel en appeltaart na afloop, haha. En er wordt wat afgekletst onderweg, heel gezellig.'

'Een leuke griet, maar zit altijd alleen thuis'

'Ik vind het altijd wel bijzonder hoor dat mensen zich zo openstellen en hun verhaal vertellen', zegt geluidsman Ton. 'En het is vaak confronterend, omdat je meestal niet aan mensen ziet dat ze eenzaam zijn. Het gesprek aangaan is daarom zó belangrijk en dat is wat wij in "Ik denk aan jou" ook doen.'

'Precies', beaamt Johan. 'Bijvoorbeeld met zo'n jonge vrouw die de vermoeidheidsziekte ME heeft. Die kan niet meer afspreken met vrienden omdat ze er de energie niet voor heeft. Het overkomt haar, maar het gevolg is wel dat ze alleen thuis zit en zich eenzaam voelt. Een onwijs leuke griet is het. Door het gesprek aan te gaan realiseer je je wat er aan de hand is en kun je samen kijken wat er nog wél mogelijk is, in plaats van te denken in onmogelijkheden. Gelukkig wordt er door de gemeente Den Haag heel veel gedaan om eenzaamheid te bestrijden. Op de ehbe.nl vind je een handige kaart met initiatieven in de stad, maar ook zie je daar hoe je een ander kunt helpen.'

'Iedereen naar de zin maken'

Cameraman Edwin: 'Ohja, wat ik ook mooi vind, is Resto van Harte. Toen we daar de eerste keer binnenkwamen was ik verbaasd over hoe veel mensen daar naartoe kwamen, reuze gezellig. Iedereen praat daar met iedereen en er wordt lekker gegeten en veel gelachen. En enthousiaste vrijwilligers die met heel hun hart het iedereen naar de zin willen maken.'

Maar uiteindelijk moeten we vooral oog hebben voor elkaar, benadrukt Johan. 'Of het nou gaat om je buurman of iemand die je altijd alleen op straat ziet lopen: spreek diegene eens aan. Dan weet je of je kunt helpen of niet. En het gevoel van "ertoe doen" kan al zoveel betekenen voor iemand. Het programma is pittig om te maken, maar we hebben er aan de andere kant ook heel veel plezier in. Je wordt er namelijk zelf ook echt blij van als je iets goeds voor een ander doet. En dat zie je nu ook in de Lief & Leedstraatjes in Den Haag, waar mensen oog hebben voor elkaar en elkaar helpen, een prachtig initiatief.'

Tranen

De tranen van de makers zie je niet op tv, maar die zijn er wel degelijk. Geen heftige huilbuien, maar wel af en toe een traan over de wangen. Johan: 'Ja, wij zijn natuurlijk ook niet van steen, maar gelukkig werken we met een vast team aan dit programma en kunnen we er met elkaar goed mee omgaan. Het grootste deel van onze draaidagen hebben we er echt veel plezier in omdat we veel reacties krijgen op straat en ons realiseren dat we echt iets losmaken en soms echt iets voor iemand kunnen veranderen.'

Het programma 'Ik denk aan jou' is een samenwerking tussen Omroep West en Gemeente Den Haag.