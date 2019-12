Bertens: 'Geen haar op mijn hoofd denkt aan geld voor deelname Spelen'

Na veel commotie geef ik graag even mijn kant van het verhaal. Ik heb Nooit gezegd dat ik geld wil voor deelname aan de Olympische spelen, laat dit duidelijk zijn. Geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt. Ik probeer zo min mogelijk te lezen over wat er wordt geschreven over me maar ik vind dat ik nu respectloos over kom naar de Olympische spelen en de deelnemers en dat is absoluut niet mijn bedoeling. De Olympische spelen is een geweldig evenement wat voor velen terecht een grote droom is. Ik kan met trots zeggen dat ik in Rio mee heb mogen doen en in Tokyo mee zou mogen doen. In desbetreffend interview heb ik aangegeven dat het voor een tennisser net iets anders ligt en voor mij persoonlijk ieder jaar al een hele klus is om het individuele toernooischema van de WTA enigszins fris en scherp vol te houden tot het einde van het seizoen. Afgelopen seizoen heb ik teveel toernooien gespeeld om me nog goed te blijven voelen en nog maximaal te kunnen presteren. Ik was volledig opgebrand.Fed cup spelen zie ik ook als een enorme eer om voor je land uit te mogen komen en ik kijk nog met trots terug op de halve finale die we hebben bereikt. Ik zal dit jaar volgens de regels fed cup moeten spelen als ik wil deelnemen aan de Olympische spelen. Dit zou inhouden dat ik van 30dec tot half april slechts enkele dagen thuis zal zijn en week in week uit zal willen pieken op verschillende continenten en ondergronden. En dan zijn we nog maar aan het begin van het tennisseizoen. Dus Ja, ik heb gezegd dat het fysiek en mentaal verantwoord en verstandig zou zijn om andere toernooien voor de fed cup te laten schieten waar ik inderdaad veel punten te verdedigen heb en veel geld kan verdienen. Maar nee, geen tonnen en nee ik wil absoluut geen geld voor de Olympische spelen. Zoals ik in het interview al aan heb gegeven is geld absoluut geen drijfveer meer voor me en zal mijn keuze niet in de weg liggen. Ik probeer alles mee te nemen in mijn afwegingen om me zo goed en gelukkig mogelijk te blijven voelen en zodoende hopelijk nog lang en succesvol kan en vooral wil blijven tennissen!Hopelijk kan ik het vanavond nog even uitleggen in @peptalkziggo