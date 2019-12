Schieten op coffeeshop is 'bedreiging in allerhoogste categorie'

Kogelgaten in de ruit van coffeeshop The Game in de Delftse Breestraat. | Foto: District8

'De strafeis van de officier is disproportioneel', zegt een van de raadslieden die even daarvoor dertig maanden cel tegen zijn cliënt hoorde eisen. Drie mannen die betrokken zouden zijn geweest bij de beschieting van coffeeshop The Game in Delft, in september 2018, stonden maandag voor de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste 30 en 42 maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen twee verdachten en vroeg vrijspraak voor de derde.

Het was al langere tijd onrustig in Delft rond coffeeshop The Game en coffeeshop The Future. Er werd al eerder geschoten en er waren handgranaten gelegd en zelfs ontploft. 'Het motief is nog altijd onduidelijk', zegt de officier van justitie.

Met andere woorden: de opdrachtgevers zijn nooit achterhaald, de uitvoerders wel - meent het OM. Eerder werd Michael B. veroordeeld tot tien jaar cel, omdat hij handgranaten had laten ontploffen. In de aanklacht tegen deze drie verdachten staat als belangrijkste punt: poging tot moord/poging tot doodslag, maar dat laat het OM vallen omdat het niet bewezen kan worden. Blijft staan: het schieten, een ernstige bedreiging, aldus het OM.

Snorder of criminele chauffeur

Maandag stonden drie mannen terecht: Jurandy Y., Dustin B. en Morris B. (geen familie van elkaar). Morris zou de auto hebben gereden waarmee Jurandy Y. en Dustin B. vanuit Amsterdam naar Delft zijn gekomen die avond. 'Ik was snorder mevrouw', zei hij tegen de rechter. Een illegale taxichauffeur dus. Op 16 september en ook de dag ervoor heeft hij mensen naar Delft gereden. Hij heeft daar lange tijd gewacht en heeft ze toen weer teruggebracht naar de hoofdstad, zegt het OM.

Dat alles blijkt uit telefoongegevens en uit gegevens die het OM uit de navigatie van de gehuurde auto heeft gehaald. Bovendien heeft Morris B. bij de politie in een uitgebreide verklaring verteld dat zijn passagiers de andere twee verdachten waren. Tijdens de zitting beroept hij zich op zijn zwijgrecht en zijn verschoningsrecht. Hij gaat dus niets zeggen. Tijdens het verhoor door de rechter grijpt zijn raadsman zelfs even in: 'Mevrouw, u merkt dat mijn cliënt uit beleefdheid toch antwoorden geeft, maar hij beroept zich echt op zijn zwijgrecht.' Daarna blijft het stil van zijn kant.

Zaak vooral gestoeld op telefoongegevens

Het Openbaar Ministerie heeft de zaak tegen de drie vooral gebouwd op telefoongegevens. Tijdens de zitting komt een enorme lijst aan nummers langs en blijkt dat het OM die nummers heeft gelinkt aan telefoons van de verdachten. 'Het kan zijn dat dat mijn nummer was mevrouw', zegt Dustin B., als de rechter hem vraagt naar een bepaald nummer. 'Ik heb vorig jaar heel veel telefoonnummers gehad en ken ze niet allemaal meer uit mijn hoofd.' Wel ontkent hij iets met de schietpartij te maken hebben.

Telefoons die van de verdachten zouden zijn geweest op het moment van de aanslag zijn op dat moment in Delft, blijkt uit onderzoek. En daar zijn de telefoons nooit, blijkt ook uit datzelfde onderzoek. Bovendien blijkt verder dat ze een paar uur later weer in Amsterdam zijn. En dan ligt er die verklaring van chauffeur Morris.

Bewegingsonderzoek

Er is in de vroege ochtend van 16 september 2018 tweemaal op coffeeshop The Game geschoten. Die schoten zouden zijn gelost door Dustin B., blijkt ook uit een 'bewegingsonderzoek'. Op camerabeelden is te zien hoe de schutter naar de coffeeshop loopt en de schoten lost. Uit het bewegingsonderzoek blijkt dat Dustin B. voor ongeveer 72% hetzelfde beweegt. Weer een stukje bewijs, zegt het OM.

Jurandy Y. heeft ook dat 'telefoonprobleem'. Bovendien is later op de ochtend 112 gebeld met de mededeling dat er was geschoten. De stem van Jurandy is herkend. De telefoon zelf zou hij in het water hebben gegooid na het belletje met 112.

'Ik beroep mij op mijn verschoningsrecht'

De raadsvrouw van Dustin B. wil chauffeur Morris nog verhoren als getuige. Morris en Dustin hebben samen nog een straf uitgezeten in de gevangenis in Lelystad, maar zijn nu ernstig gebrouilleerd. Morris beroept zich bij iedere vraag op zijn verschoningsrecht, hij weigert antwoorden te geven. Hij wordt bedreigd, zegt hij zelf. Door wie is niet duidelijk en ook heeft hij geen aangifte gedaan. De raadsvrouw vindt het allemaal heel verdacht en wil dat de verklaring als bewijs van tafel gaat.

Morris moet volgens de officier van justitie worden vrijgesproken van deze schietpartij. Hij was weliswaar de chauffeur en je kunt er alles van denken, maar het is volgens de officier niet te bewijzen dat hij wist wat zijn passagiers van plan waren. Dus vraagt hij vrijspraak.

'Bedreiging allerhoogste categorie'

De anderen wordt 'bedreiging in de allerhoogste categorie' verweten. Maar geen poging tot moord of poging tot doodslag dus. De raadslieden van de twee vinden het onbegrijpelijk dat het OM daar pas op zitting mee komt. Hun cliënten zitten al ruim negen maanden in voorarrest en dat is gebaseerd op die ernstige aanklacht. De advocaat van Jurandy wil dat zijn cliënt de uitspraak in vrijheid kan afwachten, maar zover wil de rechtbank nog niet gaan. 'We willen eerst alles toch nog even goed op een rijtje zetten', zegt de rechter.

De rechtbank doet op 23 december uitspraak.

