Verdachte brandstichters van bouwkeet blijven twee weken langer vastzitten

Vijf mannen die worden verdacht van brandstichting in een bouwkeet in de Haagse wijk Segbroek blijven twee weken langer vastzitten, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Het gaat om vier Hagenaars van 19 jaar en een 21-jarige man uit Rijswijk.

Agenten hielden de verdachten vrijdag- op zaterdagnacht aan nadat ze in een auto met hoge snelheid en gedoofde lichten waren weggereden van de brandende bouwkeet aan de Daal en Bergselaan. De auto is na de arrestatie van de mannen in beslag genomen.

Het was vrijdag- op zaterdagnacht sowieso onrustig in Den Haag. In totaal werden er dertien personen aangehouden. Ook zaterdagmiddag en -avond was het onrustig. In de Haagse wijk Leyenburg waren er veertien aanhoudingen voor onder andere openlijke geweldpleging, het voorbereiden van en pogingen tot brandstichting, bezit van illegaal vuurwerk en verstoring van de openbare orde. In stadsdeel Scheveningen werden vijf mensen aangehouden.

