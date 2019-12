Bewoners in Laak ongerust over komende jaarwisseling: 'Nu al een warzone'

Journalisten mochten de bijeenkomst niet bijwonen, maar bewoners vertelden na afloop dat de sfeer gespannen was op de bijeenkomst in de kantine van de sporthal aan de Paets van Troostwijkstraat, waar in de straat het jaarlijkse vreugdevuur wordt georganiseerd. De bewoners kregen uitleg van ambtenaren over de betekenis van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het uit de hand gelopen vreugdevuur op Scheveningen.

Vervolgens kreeg de bijeenkomst te horen waarom er nu door de gemeente is besloten om de vreugdevuren in Duindorp, Scheveningen, Laak en Escamp de komende jaarwisseling niet door te laten gaan. Dat had te maken met het feit dat de Onderzoeksraad adviseerde voortaan een vergunningsprocedure te doorlopen. Geen van de vier organisaties van de vreugdevuren in Den Haag kon voldoen aan de gestelde eisen.

'Nog nooit meegemaakt'

Ook is er tijdens de bewonersbijeenkomst in Laak gesproken over een alternatief voor het vreugdevuur, zoals een vuurton. Een belangrijk onderwerp van gesprek was ook de vraag vanuit de gemeente: 'Hoe kunnen we deze jaarwisseling gezellig en veilig houden?'

De meeste bewoners hebben er geen vertrouwen in dat het nog gezellig en veilig wordt, sinds de gemeente heeft besloten om het vreugdevuur niet door te laten gaan. De afgelopen dagen was het een aantal keer onrustig in de wijk. Zo zijn er meerdere auto's in brand gestoken. Lia Ballering woont al sinds de jaren zestig in Laak maar zegt dit 'nog nooit te hebben meegemaakt'. Voorzitter Cees van der Meer van het Wijkberaad Laak Centraal is eveneens bezorgd over de komende jaarwisseling. 'Ik heb dan wel zelf geen auto, maar ik heb het toch te doen met de mensen die de afgelopen dagen hun auto zijn kwijtgeraakt.'

'Gemeente moet met oplossing komen'

Ook Leo Dommanschet, bekend van Leo's Koffiehuis, maakt zich zorgen. Voor het eerst in elf jaar tijd sluit hij de deuren en rolluiken al om acht uur 's avonds. 'Dat zegt volgens mij wel genoeg', aldus de eigenaar van het koffiehuis.

De organisator van het vreugdevuur in Laak, Mark Beij, vindt dat de gemeente iets moet doen aan de ontstane onrust. 'Ze pakken ons vreugdevuur af, dus dan mogen ze ook met een oplossing komen.'

Extra cameratoezicht en verlichting

De gemeente Den Haag legt de oplossingen voor een gezellige en veilige jaarwisseling niet alleen bij de bewoners neer, maar neemt zelf ook maatregelen. Zo is er extra cameratoezicht en extra verlichting. Ook zet de gemeente in op meer activiteiten in de wijk door vrijwilligers en welzijnsorganisaties.

Verder wordt brandbaar materiaal van straat gehaald. De gemeente heeft daar wel de hulp van de inwoners van Laak bij nodig: meld het vooral als er rotzooi op straat ligt, luidt de oproep van de gemeente. Omdat er rioleringswerkzaamheden in Laak zijn, wordt de uitvoerder gevraagd om op tijd de spullen weg te halen, om vernieling te voorkomen.

LEES OOK: Laakkwartier baalt van beslissing over vreugdevuur: 'Het is ons carnaval'