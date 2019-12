CDA-fractievoorzitter Danielle Koster vertrekt uit Haagse raad

CDA-fractievoorzitter Danielle Koster in de Haagse gemeenteraad stopt met haar raadswerk. Ze neemt op donderdag 19 december afscheid. Dinsdag heeft Koster haar ontslagbrief ingediend. 'Nu de onderhandelingen met een mooi resultaat zijn afgerond, is het tijd voor mij om verder te gaan', schrijft ze. Eerder werd duidelijk dat Koster graag wethouder had willen worden, maar dat het CDA-partijbestuur Hilbert Bredemeijer naar voren schoof.

Danielle Koster zit sinds 2014 in de Haagse gemeenteraad, de laatste jaren als fractievoorzitter. Samen met CDA-raadslid Kavish Partiman voerde ze de afgelopen weken de onderhandelingen voor een nieuw college.

Volgende week stopt ze ermee. 'De onderhandelingen voor een nieuw stadsbestuur zijn inmiddels succesvol afgerond en ik kijk met trots naar het gisteren gepresenteerde coalitie-akkoord waarbij vijf partijen hebben laten zien dat zij verantwoordelijkheid durven nemen in moeilijke tijden', schrijft Koster in haar afscheidsbrief. 'Nu de onderhandelingen zijn afgerond breekt voor mij de tijd aan om me weer met andere zaken bezig te houden en heb ik besloten te stoppen als raadslid.'

Strijd

Onlangs bleek dat binnen het CDA een strijd was uitgebroken tussen het afdelingsbestuur en Koster. Koster wilde wethouder worden maar het partijbestuur koos voor Hilbert Bredemeijer. De strijd werd in het nadeel van Koster beslecht. Bredemeijer is kandidaat-wethouder voor de portefeuille Onderwijs, Sport en Buitenruimte.

Koster komt in haar afscheidsbrief niet terug op de strijd. Ze wenst Bredemeijer succes in zijn nieuwe functie. 'Ik heb er alle vertrouwen in dat onze kandidaat-wethouder en de CDA-fractie een goede bijdrage zullen blijven leveren aan de stabiliteit van het stadsbestuur.' Koster gaat zich weer 'volop inzetten' voor haar werk in de Tweede Kamer. Michel Rogier, voormalig CDA-raadslid en huidig Statenlid in Zuid-Holland, is de eerste opvolger na Koster en komt waarschijnlijk in de gemeenteraad.