Kings of Leon en Snow Patrol samen naar Zuiderpark

Niet één maar twee topbands bestijgen op vrijdag 26 juni het podium in het Haagse Zuiderpark. Snow Patrol en Kings of Leon luiden die avond een muzikaal weekend in het Haagse park in. Dat maakte concertorganisator Mojo dinsdag bekend. Eerder werd al bekend dat Editors zaterdag 27 juni acte de présence zal geven in Den Haag. Het muzikale weekend wordt zondag de 28e afgesloten met Parkpop.

De laatste keer dat Kings of Leon in Nederland te zien was, was in 2017 toen het Amerikaanse viertal headliner was van het Pinkpop Festival. De band, waarvan nummers als Use Somebody en Sex On Fire niet uit de Top 2000 weg te denken zijn, bestaat uit de drie broers Caleb, Jared en Nathan Followill en hun neef Matthew Followill.

Het Noord-Ierse/Schotse Snow Patrol speelde eerder dit jaar nog in de Ziggo Dome maar bracht sindsdien nog een nieuw album uit met nieuwe versies van oude nummers en drie nieuwe nummers. Grote hits van de band rond zanger Gary Lightbody zijn Chasing Cars en Run.

Voorprogramma's

Naast de twee hoofdacts worden er later nog twee voorprogramma's bekend gemaakt. De kaartverkoop voor het concert begint op 13 december.

LEES OOK: Editors opnieuw in Den Haag met optreden in Zuiderpark